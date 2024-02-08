Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας βίαιου επιβάτη

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης έκανε σήμερα το μεσημέρι αεροπλάνο της ισραηλινής αεροπορικής εταιρίας El Al Israel Airlines, εξαιτίας “βίαιου επιβάτη”.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Jerusalem Post, επρόκειτο για αεροπλάνο που πραγματοποιούσε πτήση από την Πράγα για το Ισραήλ και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη, λόγω “βίαιου επιβάτη”. Πρόκειται για την πτήση LY2522, για την οποία κρίθηκε απαραίτητη η αναγκαστική προσγείωση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 30χρονο άνδρα από το Ισραήλ, ο οποίος ενοχλούσε το προσωπικό του αεροσκάφους.

Ο άνδρας απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο και κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Επίσης, αεροσκάφος της Easy Jet, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λούτον-Γκίζα προσγειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, στο αεροδρόμιο προκειμένου να δοθεί ιατρική βοήθεια σε έναν επιβάτη.

