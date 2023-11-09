Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, καθώς ανεμόπτερο της Αερολέσχης Χανίων με δύο επιβαίνοντες έπεσε στη θάλασσα και βούλιαξε μέσα σε λίγα λεπτά.

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση, ενώ σε συναγερμό είναι το Λιμενικό που μεταβαίνει από τα Χανιά, το ΕΚΑΒ και άλλες υπηρεσίες, καθώς στη θάλασσα διακρινόταν ένα μικρό φως, που ενδεχομένως να έδειχνε πού έχει βουλιάξει το αεροσκάφος.

Ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι αναζητείται ένα δικινητήριο αεροσκάφος, σύμφωνα με αναφορές μαρτύρων και συγκεκριμένα ενός ζευγαριού που το είδε.

"Ενημερώσαμε και τους ναυαγωσώστες που έσπευσαν με τη σειρά τους στην περιοχή. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι πολύ καλές, δεν νομίζω ότι έπαιξαν ρόλο στην πτώση. Γίνονται έρευνες πέριξ του σημείου" ανέφερε.

Διευκρίνισε ότι το φωτάκι έχει σβήσει πλέον, καθώς το αεροσκάφος βούλιαζε.

Πηγή: skai.gr

