Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον «Εθνικό Κήρυκα» με αφορμή την επίσκεψη του την προσεχή εβδομάδα στη Ν. Υόρκη για να παραστεί στη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που η χώρα μας διεκδικεί συμμετοχή, αναφέρθηκε στον συνεχιζόμενο πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας, στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, στα ελληνοτουρκικά, στις προκλητικές δηλώσεις της προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας και έστειλε μήνυμα στην ομογένεια των ΗΠΑ ενόψει των Ευρωεκλογών.

«Ο πόλεμος Ουκρανίας - Ρωσίας έχει τεράστιες περιφερειακές και διεθνείς συνέπειες»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε ερώτηση σχετικά με τις επιδράσεις που έχει ο πόλεμος Ουκρανίας - Ρωσίας στην Ελλάδα τόνισε ότι «έχει τεράστιες περιφερειακές και διεθνείς συνέπειες με εκατομμύρια πρόσφυγες, διάλυση υποδομών, τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια».

«H Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης ρωσικής εισβολής, στάθηκε αλληλέγγυα στην Ουκρανία και στο δίκαιο αγώνα της για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της. Για εμάς είναι μια στάση αρχής να υποστηρίζουμε την πλήρη εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και να στεκόμαστε απέναντι στην επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί όχι μόνο την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα» είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «η Ελλάδα εργάζεται, από κοινού με συμμάχους και εταίρους, τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, ώστε να μετριάσει τις επιπτώσεις του πολέμου και να συνδράμει ποικιλοτρόπως την Ουκρανία» και παράλληλα συμβάλλει καθοριστικά σε ευρωπαϊκές ενεργειακές πολιτικές, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση του κόστους ενέργειας.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στον νευραλγικό ρόλο που έχει πλέον η χώρα μας για την ευρωπαϊκή ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια «λόγω των υποδομών διασύνδεσης των κάθετων διαδρόμων φυσικού αερίου, τις ενεργειακές υποδομές της Ρεβυθούσας, αλλά και την αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης, με την επικείμενη λειτουργία πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου».

«Για την Αθήνα προτεραιότητα είναι ο άμεσος τερματισμός των εχθροπραξιών, η απελευθέρωση των ομήρων, η προστασία όλων των αμάχων»

Για τον πόλεμο στη Γάζα

Σε ερώτηση σχετικά με την πρόσφατη αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος από τρείς ευρωπαϊκές χώρες, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «η πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η επίλυση του Μεσανατολικού στη βάση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για διευρυμένα δικαιώματα της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γενική Συνέλευση και παραμένει αταλάντευτη στη βασική αρχή της για την λύση των δύο κρατών».

«Η «επόμενη μέρα» της Παλαιστίνης δεν μπορεί παρά να είναι, όπως προβλέπεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και με τα προ του 1967 σύνορα. Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους συνιστά πρωτίστως ζήτημα της διεθνούς έννομης τάξης, γι' αυτό άλλωστε υπερψηφίσαμε στη ΓΣ του ΟΗΕ τα ψηφίσματα για τη διευρυμένη συμμετοχή της χώρας στη Συνέλευση» είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η «η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί μία πολύ μεγάλη πληγή, κυρίως ανθρωπιστική, αλλά και γεωπολιτική. Η Ελλάδα καταδίκασε εξαρχής τις αποτρόπαιες τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και θέσαμε τα σημεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να γίνουν σεβαστά αμέσως από όλες τις πλευρές Παράλληλα, είμαστε σε θέση -χάρη στις σχέσεις μας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη- να λειτουργούμε εποικοδομητικά, προς τον σκοπό της αποτροπής περαιτέρω επιδείνωσης της προϊούσας ανθρωπιστικής κρίσης».

Για την Αθήνα προτεραιότητα είναι ο άμεσος τερματισμός των εχθροπραξιών, η απελευθέρωση των ομήρων, η προστασία όλων των αμάχων, η ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής και η απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της διάνοιξης πολλαπλών ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Εξωτερικών κατέθεσε πρόταση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγκρότηση ειδικής Task Force, αποτελούμενης από Ευρωπαίους και Άραβες υπουργούς Εξωτερικών, οι οποίοι θα συνομιλούν με όλες τις πλευρές και οι οποίοι, συντονισμένα, θα προωθήσουν από κοινού τις προσπάθειες για ειρήνευση στην περιοχή.

«Με την Τουρκία έχει εδραιωθεί ένα κλίμα αμοιβαίας κατανόησης»

Οσον αφορά στα ελληνοτουρκικά ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η ελληνοτουρκική προσέγγιση διενεργείται βήμα βήμα και σηματοδοτείται από χρονικά ορόσημα και συναντήσεις, στις οποίες Ελλάδα και Τουρκία για ζητήματα διμερή και περιφερειακά, αξιολογείται η συντελεσθείσα πρόοδος και δρομολογούνται συνεργασίες στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας».

«Μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, οδηγούμαστε σε ένα επίπεδο μεγαλύτερης κανονικοποίησης, δηλαδή ενός διακρατικού διαλόγου, ο οποίος γίνεται μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών των δύο χωρών. Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, στο Μεταναστευτικό, την Πολιτική Προστασία, το Εμπόριο, την Οικονομία και τον Τουρισμό. Οπως τόνισε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στην Άγκυρα δείξαμε ότι δίπλα στις διαφωνίες μας μπορούμε να γράφουμε και μια παράλληλη σελίδα με τις συμφωνίες μας. Έχει εδραιωθεί ένα κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, στο πλαίσιο του οποίου μπορούμε να συζητούμε ακόμη και για δύσκολα δίχως να προκαλείται κρίση. Οι βασικές μας θέσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν, διότι είναι ένα μέρος της εθνικής μας στρατηγικής. Εκείνο το οποίο επιδιώκουμε μέσω της ελληνοτουρκικής προσέγγισης είναι πρώτα από όλα να έχουμε μία περίοδο ησυχίας χωρίς εντάσεις και απειλές στο Αιγαίο. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την προσέγγιση αυτή ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας για τις επόμενες γενιές» σημείωσε .

«Με τις ΗΠΑ χτίζουμε μια στέρεη και ισχυρή συμμαχία»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ που -όπως είπε-οφείλεται στο ότι «η Ελλάδα καταδεικνύει έμπρακτα ότι είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε από κοινού να συμβάλουμε στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα».

«Με τις ΗΠΑ εργαζόμαστε εποικοδομητικά και για την αντιμετώπιση νέων πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, οι πανδημίες και η κυβερνοασφάλεια. Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας, η αμυντική συνεργασία, η αναβάθμιση πολύ σημαντικών ενεργειακών υποδομών και η συνεισφορά της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης διευρύνουν τη συμμαχική μας σχέση και συνεργασία. Με τις ΗΠΑ χτίζουμε μια στέρεη και ισχυρή συμμαχία για το καλό των δύο χωρών, αλλά και για την περαιτέρω εμπέδωση της περιφερειακής και διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Υποχρέωση της Βόρειας Μακεδονίας να συμμορφώνεται πλήρως με τη Συμφωνία των Πρεσπών»

Ο υπουργός Εξωτερικών απαντώντας σε ερώτηση για τις προκλητικές δηλώσεις της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας ανέφερε ότι «οι πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου και του επικεφαλής του VMRO_DPMNE υπονομεύουν το γράμμα και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία δεσμεύει ανεξαιρέτως την εκάστοτε ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας».

«Υπογραμμίσαμε την υποχρέωση της Βόρειας Μακεδονίας να συμμορφώνεται πλήρως με τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη συνταγματική ονομασία της χώρας και προβάλαμε σε όλα τα διεθνή φόρα την ανάγκη συνεπούς και καλή τη πίστει εφαρμογής της. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε εγκαίρως επισημάνει τα νομικά και τεχνικά προβλήματα που παρουσίαζε η Συμφωνία των Πρεσπών. Είχε, ωστόσο, ξεκαθαρίσει ότι, εφόσον η Συμφωνία αυτή θα επικυρωνόταν από το ελληνικό Κοινοβούλιο, θα δέσμευε τη χώρα. Βασική αρχή του Διεθνούς Δικαίου είναι η τήρηση των συμπεφωνημένων. Η Ελλάδα με συνέπεια υποστηρίζει το Διεθνές Δίκαιο και σέβεται τη Συμφωνία ως επικυρωθείσα Διεθνή Συνθήκη. Το ίδιο απαιτούμε και από τη Βόρεια Μακεδονία».

Για τις σχέσεις με τα Τίρανα

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στις σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας. «Δηλώνουμε σαφώς ότι ο σεβασμός του κράτους Δικαίου, της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων δεν είναι θέμα διμερές, αλλά απαίτηση του Δικαίου της Ε.Ε. Είναι αυτονόητο ότι η συμμόρφωση προς τις θεμελιώδεις αυτές εγγυήσεις θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να τονίσω ως θέμα αρχής ότι το μέλλον των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων περνάει μέσα από την τήρηση κανόνων, αρχών, υποχρεώσεων, μέσα από την αυστηρή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει με συνέπεια την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Όμως, αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική διέπεται από κανόνες και υποχρεώσεις. Δεν είναι λευκή επιταγή» σημείωσε.

«Είμαστε περήφανοι για την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ»

Ενόψει και των Ευρωεκλογών ο Γιώργος Γεραπετρίτης απευθύνθηκε στην ομογένεια τονίζοντας ότι «είναι μία γέφυρα που συνδέει τις ΗΠΑ με την πατρίδα. Το μήνυμα που θα ήθελα να απευθύνω στους ομογενείς μας είναι ότι είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτούς και το έργο τους».

«Οι ομογενείς μας αποτελούν απτό παράδειγμα επιτυχούς ενσωμάτωσης στην αμερικανική κοινωνία και, συγχρόνως, διατήρησης των ελληνικών παραδόσεων και των δεσμών τους με την Ελλάδα. Οι δυναμικές ελληνικές κοινότητες συνεισφέρουν ουσιαστικά στη θετική αντίληψη που επικρατεί στις ΗΠΑ για την Ελλάδα, στην ενίσχυση των ήδη ισχυρών διμερών σχέσεων μας και στη συντονισμένη και αποτελεσματική προώθηση των ελληνικών θέσεων. Τη θέλουμε πάντοτε κοντά μας στη μητροπολιτική Ελλάδα και ως κυβέρνηση την υπηρετούμε πάντοτε με αμέριστη αφοσίωση» ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

