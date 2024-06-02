«Δεν είναι καθόλου οξύμωρο να ζητά να εκπροσωπηθεί το ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο», αναφέρει ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής».

Όπως εξηγεί, «ίσα-ίσα, η διαχρονική μας στάση απέναντι στην ΕΕ και υπέρ μιας πραγματικής ένωσης της Ευρώπης των λαών είναι που μας καθιστά τη μόνη αξιόπιστη επιλογή για όποιον θέλει να στείλει ένα μήνυμα αποδοκιμασίας, εναντίωσης στην ΕΕ και την πολιτική της, ακόμα και αν δεν συμφωνεί με το σύνολο της θέσης μας για αποδέσμευση από αυτήν την καπιταλιστική ένωση και τη δημιουργία μιας νέας Ευρώπης του Σοσιαλισμού. Είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε δεσμεύσεις στην ΕΕ των λόμπι, των πολυεθνικών, των πολέμων και δεν νιώθουμε καμία ανάγκη να εξωραΐσουμε ή να "κουκουλώσουμε" τίποτα από όσα συζητιούνται και αποφασίζονται στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως κάνουν όλα τα άλλα κόμματα».

Ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι το ζητούμενο είναι «να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που έχουν υλοποιήσει όλες οι κυβερνήσεις βασισμένες στις κατευθύνσεις της ΕΕ».

«Όσο πιο δυνατό βγει από αυτήν τη μάχη το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο λαός απέναντι στα δύσκολα που έχει να αντιμετωπίσει και σε όσα έρχονται από τις 10 Ιουνίου», τονίζει και προσθέτει: «Πρέπει να "κοντύνει" η κυβέρνηση της ΝΔ, να αποτύχουν οι προσπάθειες της αμαρτωλής Σοσιαλδημοκρατίας, να μη σκορπίσει η ψήφος σε δυνάμεις που εξαντλούν την παρέμβασή τους σε λαϊκίστικα σόου στη Βουλή, ενώ, βέβαια, κανένα πολιτικό μήνυμα δεν μπορεί να σταλεί με την αποχή».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι όλοι οι λόγοι διαφωνίας του ΚΚΕ με την επιστολική ψήφο «ισχύουν στο ακέραιο και έχουν επιβεβαιωθεί», υποστηρίζοντας πως εφόσον η κυβέρνηση άφησε μόνο την επιλογή της επιστολικής ψήφου «είναι προφανές ότι θα καλέσουμε τον κόσμο να την αξιοποιήσει και να ψηφίσει μαζικά ΚΚΕ».

Ερωτηθείς «γιατί αποκλείετε να βρεθούν κοινά σημεία με τα άλλα κόμματα», απαντά: «Αρχικά, εμείς ποτέ δεν αποκλείσαμε ότι μπορεί να συμπέσουμε με ένα άλλο κόμμα σε κάποιες επιμέρους θέσεις. Πρέπει να ρωτήσετε τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όμως, γιατί δεν έχουν στηρίξει καμία τροπολογία, καμία πρόταση νόμου του ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια».

«Ο λόγος είναι ότι, σε τελική ανάλυση, έχουμε διαφορετική αντίληψη για το ποιος πρέπει να πληρώσει για όλα αυτά, ποιες δεσμεύσεις πρέπει να τηρηθούν. Ή πιο απλά, εμείς είμαστε συνεπείς με όσα υποστηρίζουμε, ενώ άλλοι ψηφοθηρούν μόνο προεκλογικά», συμπληρώνει.

Σχετικά με το εάν «προβληματίζεται πως ο αποκλεισμός κάθε μετεκλογικής συνεργασίας με τις άλλες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς διευκολύνει την παραμονή της ΝΔ στην εξουσία», ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει: «Μιλάμε για δυνάμεις που έχουν συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, έχουν ψηφίσει μαζί μνημόνια και εκατοντάδες αντιλαϊκούς νόμους, ψηφίζουν σχεδόν τα πάντα μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή ακριβώς η σύμπλευση είναι που εδραίωσε την άποψη ότι "δεν υπάρχει εναλλακτική" και έδωσε "αέρα στα πανιά" της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη».

Σε ερώτηση εάν «ταιριάζει στο ΚΚΕ το Tik Tok», απαντά ότι «κι αυτά τα μέσα μπορούν να αξιοποιούνται από ένα πολιτικό κόμμα για να επικοινωνήσει με τον κόσμο, ιδιαίτερα με τη νεολαία, δίπλα, φυσικά, στη ζωντανή επαφή και τους δεσμούς που εμείς πρωτίστως επιδιώκουμε. Το ζήτημα είναι να μην γίνεται κατάχρηση και κυρίως ποιο είναι το περιεχόμενο, το μήνυμα που στέλνει ο καθένας».

Σχετικά με την παρουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, στα Παλαιστινιακά Εδάφη, αναφέρει: «Κατανοώ ότι ο κ. Κασσελάκης έχει μάθει να αντιμετωπίζει τα πάντα, ακόμα και τα παιδάκια της Δυτικής Όχθης, σαν ντεκόρ για την προεκλογική αυτοπροβολή του, αλλά σε αυτήν τη γενοκτονία έχει ήδη καταγραφεί αμετάκλητα στους υποστηρικτές του θύτη».

«Όσο για τη δήλωσή του ότι "είναι επιτέλους η ώρα να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης", εμείς συμφωνούμε απόλυτα και το λέμε ασταμάτητα από το 2015, όταν εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Βουλή σχετικό ψήφισμα, το οποίο οι κυβερνήσεις πρώτα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά της ΝΔ κρατούν στα συρτάρια τους εδώ και εννέα συναπτά χρόνια», προσθέτει.

Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ, ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει: «Το πρέπον είναι να σταματήσει κάθε συνεργασία με ένα κράτος που κατέχει παράνομα τα εδάφη ενός άλλου λαού, κάνει παράνομους εποικισμούς, παραβιάζει κατάφωρα όλες τις αποφάσεις του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο για δεκαετίες και τώρα διαπράττει μια γενοκτονία με πάνω από 35.000 νεκρούς, ανάμεσά τους άμαχοι, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι. Κανένα δήθεν "συμφέρον" δεν επιτρέπεται να μπαίνει πάνω από όλα αυτά. Ο λαός μας δεν κερδίζει τίποτα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, η οποία το μόνο που κάνει είναι να δίνει άλλοθι σε άλλα κράτη-κατακτητές, για παράδειγμα στον Ερντογάν και την Τουρκία, που κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και τμήμα του Ιράκ, της Συρίας».

«Πρέπει εδώ και τώρα να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως έκαναν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία και όπως έχουν κάνει τα 145 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ», τονίζει.

Ως προς τα ελληνοτουρκικά, επισημαίνει πως «το βασικό που μας ανησυχεί είναι το αντικείμενο και τα κίνητρα του διαλόγου που διεξάγεται. Αυτά είναι, από τη μία η συγκράτηση της Τουρκίας στη ΝΑΤΟϊκή "αγκαλιά" και μακριά από τη Ρωσία και από την άλλη οι μπίζνες ανάμεσα σε μεγάλους ελληνικούς και τούρκικους επιχειρηματικούς ομίλους».

«Στο τραπέζι αυτού του διαλόγου, που δεν γίνεται για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, αντικειμενικά θα τεθούν -αν δεν έχουν τεθεί ήδη- και απαράδεκτες υποχωρήσεις από κυριαρχικά δικαιώματα, προκειμένου να φτάσουμε σε μια διευθέτηση. Επομένως, δεν χωράει κανένας εφησυχασμός», καταλήγει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.