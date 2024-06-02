Λήγει το χρονικό περιθώριο που έχουν οι ψηφοφόροι που διαμένουν στην Ελλάδα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις ευρωεκλογές της επόμενης Κυριακής με επιστολική ψήφο.

Υπενθυμίζεται ότι για να καταμετρηθούν οι επιστολικές ψήφοι θα πρέπει να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους έως την παραμονή των εκλογών και συγκεκριμένα έως και το Σάββατο 8 Ιουνίου, στις 17:00. Για να είναι εντός της προθεσμίας, το εκλογικό υλικό πρέπει να αποσταλεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 3 Ιουνίου εάν τον φάκελο παραλάβει υπάλληλος της εταιρείας κούριερ και έως την Τρίτη 4 Ιουνίου στην περίπτωση που ο φάκελος κατατεθεί απευθείας σε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας.

Αν ο φάκελος δεν φτάσει εγκαίρως στον χώρο συλλογής των επιστολικών ψήφων, επιστρέφεται στον αποστολέα χωρίς να ανοιχτεί. Σε αυτή την περίπτωση όπως και για όσους δεν στείλουν καθόλου τον φάκελο, θα μπορούν να ψηφίσουν με φυσική παρουσία στο εκλογικό τμήμα όπου είναι εγγεγραμμενοι την ημέρα των εκλογών, μετά τις 11.00 το πρωί.

Για τους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού η αντιστοιχη προθεσμία έληξε στις 28 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

