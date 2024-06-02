Λογαριασμός
Survivor 2024: Ανακοινώσεις που αναστατώνουν - Δείτε το trailer

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΙ, με τον Γιώργο Λιανό 

Survivor 2024: Ανακοινώσεις που αναστατώνουν - Δείτε το trailer

Η νέα εβδομάδα στον Άγιο Δομίνικο ξεκινά με ανακοινώσεις που αναστατώνουν! Το Survivor πλησιάζει στην τελική ευθεία που θα οδηγήσει στα live της Αθήνας και ο Γιώργος Λιανός ενημερώνει τους παίκτες για όσα θα ισχύσουν από εδώ και στο εξής.

Λίγο πριν το αγώνισμα για την πρώτη ασυλία οι Μπλε σχολιάζουν αρνητικά τη στάση του Γιώργου Γκιουλέκα απέναντι στη Δώρα την ώρα που εκείνη αγωνιζόταν. Η ίδια τον κατηγορεί ότι δεν έδειξε fair play...

survivor 2024

Ο αγώνας ασυλίας είναι εντυπωσιακός και τον διαδέχεται ένα ενδιαφέρον Συμβούλιο...

survivor 2024

survivor 2024

survivor 2024

