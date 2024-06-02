Η νέα εβδομάδα στον Άγιο Δομίνικο ξεκινά με ανακοινώσεις που αναστατώνουν! Το Survivor πλησιάζει στην τελική ευθεία που θα οδηγήσει στα live της Αθήνας και ο Γιώργος Λιανός ενημερώνει τους παίκτες για όσα θα ισχύσουν από εδώ και στο εξής.

Λίγο πριν το αγώνισμα για την πρώτη ασυλία οι Μπλε σχολιάζουν αρνητικά τη στάση του Γιώργου Γκιουλέκα απέναντι στη Δώρα την ώρα που εκείνη αγωνιζόταν. Η ίδια τον κατηγορεί ότι δεν έδειξε fair play...

Ο αγώνας ασυλίας είναι εντυπωσιακός και τον διαδέχεται ένα ενδιαφέρον Συμβούλιο...

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

