Χανιά: Σύλληψη άνδρα για κατοχή ναρκωτικών

Για κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη ένας ημεδαπός στα Χανιά, με τους αστυνομικούς να κατάσχουν, μεταξύ άλλων, 101 φιξάκια με 85 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς, ο συγκεκριμένος άνδρας εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε με το ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε σε περιοχή του Δήμου Χανίων και ακολούθησε έλεγχος στο όχημα και έρευνα στην οικία του.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 101 αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) που περιείχαν συνολικά 85 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 2.685 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, μία ηλεκτρονική ζυγαριά, 542 νάιλον σακουλάκια, τέσσερις συσκευές κινητών τηλεφώνων και ένα μεταλλικό κοπίδι με ίχνη κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

