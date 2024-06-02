«Η Νέα Δημοκρατία έχει σύνθημα "Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία για να πάμε πιο κοντά στην Ευρώπη". Μα σε όλους τους δείκτες ευημερίας και παραγωγικότητας απομακρυνόμαστε από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από τις Σέρρες.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι ο φόβος για τα χειρότερα δεν πρέπει να είναι γνώμονας στην επιλογή των ψηφοφόρων. «Καλώ τους πολίτες να μην επιλέξουν με πυξίδα τον φόβο για τα χειρότερα, γιατί να είναι σίγουροι ότι θα έρθουν πολύ χειρότερα. Να επιλέξουν με πυξίδα την ελπίδα για τα καλύτερα. Κι εδώ είναι η ώρα της δημοκρατικής παράταξης με το νέο της πολιτικό προσωπικό, με το σύγχρονο ευρωπαϊκό σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, με το πολιτικό της ήθος, να ξαναοικοδομήσουμε την Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ελπίδας και της προοπτικής για όλους τους Έλληνες, γιατί και αξίζουμε και μπορούμε περισσότερα», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συνομίλησε με αγρότες και κτηνοτρόφους, κατά την επίσκεψή του νωρίτερα το πρωί, στην πρότυπη κτηνοτροφική μονάδα Φιλιππίδη στον οικισμό Γάζωρο Σερρών. Άσκησε έντονη κριτική στο παραγωγικό μοντέλο που ακολουθεί η κυβέρνηση της ΝΔ επισημαίνοντας: «Δυστυχώς, σήμερα έχουν μια πολιτική που βάζει πολλά εμπόδια στον πρωτογενή τομέα, μια πολιτική χωρίς όραμα περιφερειακής ανάπτυξης, μια πολιτική που δεν βλέπει τη δημογραφική κατάρρευση της ελληνικής περιφέρειας, μια πολιτική η οποία έχει οδηγήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην απόλυτη παρακμή. Η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης των 36 δισεκατομμυρίων είναι μια χαμένη ευκαιρία».

Με αφορμή την επίσκεψη στη συγκεκριμένη μονάδα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες της πήραν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και έκαναν μία μεγάλη επένδυση. «Έξι χρόνια καθυστέρησαν για να εγκαταστήσουν ένα σχέδιο κυκλικής οικονομίας, όπου αξιοποιείται η βιομάζα για να παράγουν ενέργεια. Έξι χρόνια. Άλλοι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα δεν τα έχουν καταφέρει ακόμη, ενώ ακόμη περισσότεροι ψάχνουν όρους σύνδεσης για να μπουν στο δίκτυο, να παράγουν ενέργεια και να έχουν σταθερό κόστος παραγωγής. Δυστυχώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν προωθεί ούτε την πράσινη ούτε τη δίκαιη μετάβαση», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα κάθε χρόνο κάνει εισαγωγές τροφίμων ύψους 10 δισεκατομμυρίων. Για ποιον λόγο; Όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι να διασυνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση με τον τουρισμό. Κάθε χρόνο έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα, ένα μεγάλο ποσοστό θα γεύεται τα εγχώρια προϊόντα μας -το λάδι μας, το κρασί μας, τα μεταποιημένα κτηνοτροφικά προϊόντα- θα αντιλαμβάνονται την ποιότητά τους και θα τα αναζητούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ στις χώρες τους. Αυτή είναι η πραγματική ανάπτυξη, που συνδέει αυτούς τους κρίσιμους τομείς» κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

