Δημοτικές εκλογές διεξάγονται στο Βελιγράδι και σε άλλες 67 πόλεις στη Σερβία. Στην πρωτεύουσα πρόκειται για επαναληπτικές εκλογές αφού στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, το περασμένο Δεκέμβριο, κανένα κόμμα δεν απέκτησε αυτοδυναμία στο δημοτικό συμβούλιο για να μπορέσει να εκλέξει δήμαρχο. Η επανάληψη των εκλογών στο Βελιγράδι αποτελούσε και αίτημα της σερβικής αντιπολίτευσης η οποία κατήγγειλε ότι έγιναν παρατυπίες στις εκλογές του Δεκεμβρίου.

Όλα τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν σήμερα κανονικά στις 7:00 η ώρα το πρωί και θα κλείσουν στις 8:00 το βράδυ. Σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρίας δημοσκοπήσεων IPSOS η προσέλευση των ψηφοφόρων στο Βελιγράδι κυμάνθηκε στο 5,8% μέχρι τις 9:00 η ώρα και είναι λίγο μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις εκλογές του Δεκεμβρίου.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι διαπιστώθηκαν παρατυπίες στο Βελιγράδι με την μετακίνηση ψηφοφόρων και την λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS). Τις δημοτικές εκλογές στην Σερβία παρακολουθούν 150 παρατηρητές του ΟΑΣΕ.

Σε όλους του δήμους όπου διεξάγονται εκλογές το SNS κατεβαίνει σε κοινό ψηφοδέλτιο με το Σοσιαλιστικό Κόμμα (SPS) και άλλα έντεκα μικρότερα κόμματα. Ο συνδυασμός φέρει το όνομα του προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ο οποίος ηγήθηκε της προεκλογικής εκστρατείας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαφώνησαν για την ανάγκη συμμετοχής στις εκλογές και έτσι διασπάστηκε ο συνασπισμός «Η Σερβία ενάντια στη βία» ο οποίος αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη στο Βελιγράδι στις εκλογές του Δεκεμβρίου. Τα μεγαλύτερα κόμματα του συνασπισμού, αποφάσισαν να απέχουν των εκλογών υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν συνθήκες για την διεξαγωγή δημοκρατικής εκλογικής διαδικασίας. Για τον ίδιο λόγο δεν συμμετέχει στις εκλογές και ο δεξιός-εθνικιστικός συνασπισμός «Ελπίδα» (NADA) ο οποίος στις εκλογές του Δεκεμβρίου στο Βελιγράδι ήταν τρίτη δύναμη.

Από την αντιπολίτευση στις δημοτικές εκλογές συμμετέχουν πέντε κόμματα που προέρχονται από τον συνασπισμό «Η Σερβία ενάντια στη βία». Πρόκειται για κεντροδεξιά, σοσιαλδημοκρατικά και κόμματα της αριστεράς που κατεβαίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ενδιαφέρουν παρουσιάζει η συμμετοχή στις εκλογές του κινήματος πολιτών «Ξεκίνα- 'Αλλαξε» (Kreni - Promeni) που ηγείται ο 38χρονος νομικός Σάβο Μανόιλοβιτς.

Το κίνημα αυτό είχε πολλές δράσεις τα τελευταία χρόνια για οικολογικά προβλήματα, υπέρ του εκδημοκρατισμού της χώρας και κατά της διαφθοράς.

Η διάσπαση της αντιπολίτευσης δίνει μεγαλύτερες πιθανότητες στον συνασπισμό του Αλεξάνταρ Βούτσιτς να επικρατήσει σε όλους του μεγάλους δήμους στην Σερβία , εκτιμούν αναλυτές.

Πηγή: skai.gr

