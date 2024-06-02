Κασσελάκης: Συνάντηση με τις μητέρες δυο θυμάτων γυναικοκτονιών

Με την Ελένη Κρεμαστιώτη και τη Ρόζα Φωτιάδου, τις μαμάδες της Ερατούς και της Σοφίας, δυο θυμάτων γυναικοκτονιών, συναντήθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση του με σχετικό βίντεο με αποσπάσματα από τη συνάντηση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παραθέτει στην ανάρτηση του «σκόρπιες φράσεις τους» που, όπως αναφέρει, κρατά βαθιά στην ψυχή του και συγκεκριμένα τις εξής:

«-Τα παιδιά μας είναι απλά αριθμοί για το κράτος.

-Οι νόμοι δεν μεριμνούν για τις οικογένειες των θυμάτων

-Τα παράβολα στο εφετείο γιατί αναγκαζόμαστε να τα πληρώσουμε;

- Γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου είχε τη γονική μέριμνα του παιδιού της και έπαιρνε επίδομα μέσα από τη φυλακή, μέχρι μόνη μου να κινήσω διαδικασίες;

- Η πολιτεία δεν παρέχει κοινωνικό λειτουργό στα παιδιά των κοριτσιών μας. Το κράτος είναι ανύπαρκτο».

«Σας υπόσχομαι, δεν είστε μόνες σας», σημειώνει ο κ. Κασσελάκης, «θα σταθούμε στο πλευρό σας όχι με λόγια αλλά με πολιτικές πράξεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες».

