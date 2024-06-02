Κασσελάκης: Συνάντηση με τις μητέρες δυο θυμάτων γυναικοκτονιών

Με την Ελένη Κρεμαστιώτη και τη Ρόζα Φωτιάδου, τις μαμάδες της Ερατούς και της Σοφίας, δυο θυμάτων γυναικοκτονιών, συναντήθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση του με σχετικό βίντεο με αποσπάσματα από τη συνάντηση.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παραθέτει στην ανάρτηση του «σκόρπιες φράσεις τους» που, όπως αναφέρει, κρατά βαθιά στην ψυχή του και συγκεκριμένα τις εξής:
«-Τα παιδιά μας είναι απλά αριθμοί για το κράτος.
-Οι νόμοι δεν μεριμνούν για τις οικογένειες των θυμάτων
-Τα παράβολα στο εφετείο γιατί αναγκαζόμαστε να τα πληρώσουμε;
- Γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου είχε τη γονική μέριμνα του παιδιού της και έπαιρνε επίδομα μέσα από τη φυλακή, μέχρι μόνη μου να κινήσω διαδικασίες;
- Η πολιτεία δεν παρέχει κοινωνικό λειτουργό στα παιδιά των κοριτσιών μας. Το κράτος είναι ανύπαρκτο».
«Σας υπόσχομαι, δεν είστε μόνες σας», σημειώνει ο κ. Κασσελάκης, «θα σταθούμε στο πλευρό σας όχι με λόγια αλλά με πολιτικές πράξεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες».
- Κουτσούμπας στην Καθημερινή: Πρέπει να «κοντύνει» η κυβέρνηση της ΝΔ - Κανένα μήνυμα δεν μπορεί να σταλεί με αποχή
- Μητσοτάκης: Θα αυξηθεί στα 2 δις ευρώ το πρόγραμμα «Σπίτι μου» - Θα αφορά και τα ζευγάρια ηλικίας 40-50
- Μητσοτάκης: Κρίσιμη πολιτική μάχη οι ευρωεκλογές - Η αποχή επιτρέπει στους λαϊκιστές και στα άκρα να καπηλεύονται τις αγωνίες μας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.