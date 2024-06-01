Στην σύλληψη του 59χρονου γιου του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 10, απανθρακωμένος πάνω σε ένα στρώμα στην αυλή του σπιτιού του στα Λιόσια, επί της οδού Αγαμέμνονος, προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε πεθάνει εδώ και περίπου 20 ημέρες ενώ την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες μετά από έντονη δυσοσμία.

Ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και ήταν στο σημείο ξυπόλυτος και με βρώμικα ρούχα, φέρεται να είπε στις αρχές ότι ο 82χρονος πατέρας του πέθανε και ο ίδιος τον έκαψε καθώς δεν είχε χρήματα για να τον θάψει.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, γείτονες που παρακολουθούσαν από την ταράτσα τα δρώμενα, μιλούν για διαμελισμένο σώμα και μάλιστα ότι κάποια μέλη βρέθηκαν μέσα σε ένα πιθάρι στην αυλή.

Ο γιος του άτυχου ηλικιωμένου συνελήφθη για οπλοκατοχή (είχε μαχαίρι κ τσεκούρι) και απόκρυψη νεκρού.

Στη σορό θα γίνει νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθεί ιατροδικαστικώς εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια - εάν δηλαδή ο ηλικιωμένος δολοφονήθηκε από τον γιο του, ή αν πέθανε και στη συνέχεια ο γιος του θέλησε να κάψει τη σορό του.

Πηγή: skai.gr

