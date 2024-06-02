Τον ρόλο του «εισπράκτορα» είχε αναλάβει 59χρονη, μέλος εγκληματικής ομάδας που επιδίδεται σε απάτες μέσω τηλεφώνου που συνελήφθη από αστυνομικούς στα Γρεβενά.

Στο πλαίσιο της δράσης της εγκληματικής ομάδας, άγνωστα άτομα πραγματοποίησαν πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων σε ανυποψίαστους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών και ανέφεραν ψευδώς σε αυτούς ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, για την οποία ήταν αναγκαίο να καταβληθούν μεγάλο χρηματικό ποσό και τιμαλφή.

Μάλιστα σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, έθεταν υποτιθέμενο ζήτημα άμεσου κινδύνου ακρωτηριασμού του συγγενικού προσώπου σε περίπτωση μη καταβολής του χρηματικού ποσού.

Οι πολίτες που έλαβαν τις τηλεφωνικές κλήσεις αντιλήφθηκαν την απόπειρα εξαπάτησής τους, δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών εντόπισαν την 59χρονη στα Γρεβενά μέσα σε όχημα. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως μέλος εγκληματικής ομάδας, που διαπράττει απάτες μέσω τηλέφωνου είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» των χρηματικών ποσών και ότι είχε φθάσει μία μέρα πριν από τη σύλληψή της.

Σε βάρος της 59χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας απάτης από εγκληματική ομάδα.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση των συνεργών της, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή της και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

