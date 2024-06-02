Στην Αλβανία θα γίνει τελικά η κηδεία του 7χρονου Νικόλα που το μεσημέρι του Σαββάτου βρήκε τραγικό θάνατο στην θάλασσα της Άρβης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, αυτό αποφάσισε η οικογένεια, όπως αναφέρει το περιβάλλον εργασίας του πατέρα του μικρού παιδιού.

Όπως δήλωσε στο ekriti.gr ο πρόεδρος του Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού Συλλόγου Άρβης, Γιάννης Καρπαθιωτάκης, μετά και την απόφαση της οικογένεια να κηδευτεί το παιδί στην Αλβανία, ο Σύλλογος πήρε την απόφαση να γίενι έρανος προκειμένου να μαζευτούν χρήματα που θα δοθούν στην οικογένεια για να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς της σορού αλλά και της κηδείας.

Ο έρανος θα ξεκινήσει στις έξι σήμερα το απόγευμα από τον παππά του χωριού, τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου όπου φοιτούσε ο μαθητής και τα μέλη του Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού Συλλόγου.

Εκτός όμως από τον έρανο, το χωριό ολόκληρο έχει γίνει μία γροθιά και στέκεται στο πλευρό της οικογένειας που τα τελευταία 4 χρόνια βρίσκεται στην περιοχή και εργάζεται στα θερμοκήπια χωρίς να έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.

Οι έρευνες των Αρχών

Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που έχει εγκατασταθεί στο αλιευτικό καταφύγιο της Άρβης από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Αυτό που θέλουν να εξετάσουν με προσοχή τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου είναι εάν η κάμερα έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές του παιδιού αν και όπως σχολιάζουν, είναι βέβαιο ότι ο μικρός Νικόλας πνίγηκε στα νερά.

Όπως έγραψε και νωρίτερα το ekriti, η μητέρα του παιδιού κατέθεσε στην αστυνομία ότι πριν συμβεί το κακό τόσο εκείνη όσο και το 7χρονο αγοράκι ήταν στο σπίτι μαζί με το μωρό της οικογένειας όταν ξαφνικά τον έχασε από το οπτικό της πεδίο και μέχρι να βγει να τον αναζητήσει, το κακό είχε κιόλας γίνει...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.