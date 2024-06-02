Η Στόρμι Ντάνιελς, η ηθοποιός ταινιών πορνό στο επίκεντρο της υπόθεσης για την οποία καταδικάσθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την αμερικανική δικαιοσύνη να φυλακίσει τον πρώην πρόεδρο.

«Βάλτε τον φυλακή», δήλωσε στην Daily Mirror, στην πρώτη της συνέντευξη μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης και σε κοινωνική εργασία για τους μη προνομιούχους ή να χρησιμεύσει εθελοντικά ως σάκος του μποξ σε καταφύγιο γυναικών», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.