Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία μόλις 49 ετών ο εικονολήπτης Σάββας Αϊδινίδης που συνεργαζόταν με τον ΣΚΑΪ.

Ο Σάββας χθες, μετά τη δουλειά του, πήγε να παρακολουθήσει τον τελικό του κυπέλλου Τύπου , όπου αγωνίζονταν φίλοι και συνάδελφοι του, και μάλιστα κατέγραφε με την κάμερα του τον αγώνα. Ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία στο γήπεδο και δυστυχώς τον πρόδωσε η καρδιά του.

Παθιασμένος με τη δουλειά, ευγενής, φιλότιμος και πάντα χαμογελαστός, ο Σάββας τα τελευταία χρόνια εκτός από το καθημερινό ρεπορτάζ είχε καλύψει με αποστολές τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα.

«Όλοι οι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ΣΚΑΪ που συνεργαστήκαμε μαζί του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τα δυο του παιδιά» αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού.



Πηγή: skai.gr

