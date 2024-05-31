Συλλήψεις για οπλοκατοχή σε Γλυφάδα- Νέα Πέραμο

Συλλήψεις για οπλοκατοχή πραγματοποιήθηκαν τόσο στη Γλυφάδα όσο και στη Νέα Πέραμο.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 30-5-2024 στην περιοχή της Γλυφάδας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, 51χρονος ημεδαπός και 56χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, προέβησαν σε έλεγχο οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι.

Στο πλαίσιο του ελέγχου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα, στη θήκη πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού πιστόλι με γεμιστήρα και 15 φυσίγγια και ενδιάμεσα από τα εμπρόσθια καθίσματα και κάτω από το κάθισμα του οδηγού βρέθηκαν επιπλέον δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιπλέον, πρωινές ώρες σήμερα (31-5-2024) στην περιοχή της Νέας Περάμου, συνελήφθη 45χρονος ημεδαπός από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 45χρονο επιβαίνων σε όχημα και τον κάλεσαν σε έλεγχο, κατά τον οποίο βρέθηκε στην κατοχή του, σε τσαντάκι, περίστροφο και -2- φυσίγγια.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

