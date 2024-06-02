Δυτική Όχθη: Νεκροί από ισραηλινά πυρά 16χρονος και 17χρονος παλαιστίνιος

Δύο παλαιστίνιοι έφηβοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους, αλλά ανακοίνωσε ότι δύο ύποπτοι πέταξαν εκρηκτικά σε τοπική κοινότητα θέτοντας σε κίνδυνο πολίτες και οι ισραηλινές δυνάμεις ανταπέδωσαν τα πυρά.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ένας 16χρονος και ένας 17χρονος σκοτώθηκαν δυτικά του προσφυγικού καταυλισμού Ακαμπάτ Τζαμπέρ, κοντά στην Ιεριχώ.

Παλαιστινιακά μέσα μετέδωσαν ότι οι μονάδες Πρώτων Βοηθειών εμποδίστηκαν να φθάσουν σε έναν από τους τραυματίες και ότι άλλος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ. Ο ένας χτυπήθηκε στο κεφάλι και ο άλλος στον θώρακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

