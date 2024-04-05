Λογαριασμός
Βραδυφλεγής «βόμβα» σκουπιδότοπος στα Τρίκαλα - Βρίσκεται ανάμεσα σε καλλιέργειες και δάσος - Βίντεο από drone

Απέραντος σκουπιδότοπος στο Ριζαριό

σκουπίδια

Σε υγειονομική βόμβα για τα Τρίκαλα τείνει να εξελιχθεί ο αυτοσχέδιος απέραντος σκουπιδότοπος στο ύψος του βιολογικού καθαρισμού στο Ριζαριό Τρικάλων.

Ο σκουπιδότοπος είναι ορατός δια γυμνού οφθαλμού αν περάσει κανείς από τον περιφερειακό δρόμο, ενώ η δυσοσμία ιδιαίτερα τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν είναι ανυπόφορη.

Δείτε το βίντεο με λήψεις από drone, του trikalavoice.gr:

Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Τρικκαίων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: σκουπίδια Τρίκαλα
