Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ευαγγελοδήμος

Την απώλεια ενός ξεχωριστού μέλους της θρηνεί η δημοσιογραφική οικογένεια: Ο Δημήτρης Ευαγγελοδήμος, ένας από τους πιο συνεπείς και ακέραιους εργάτες των έντυπων μέσων ενημέρωσης, με χρόνια σταδιοδρομίας στον εμβληματικό Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, ύστερα από γενναία, αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Ο Δημήτρης Ευαγγελοδήμος εργάστηκε επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στον χώρο των ΜΜΕ, ενώ διατέλεσε αρχισυντάκτης για πολλά χρόνια στην εφημερίδα «Το Βήμα» και διευθυντής Σύνταξης στο περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος». Έκλεισε τη δημοσιογραφική του καριέρα ως διευθυντής στην οικονομική εφημερίδα «Κέρδος». Αγαπούσε ιδιαίτερα την ιστορική μελέτη και έρευνα και είχε γράψει τέσσερα βιβλία. Κόρη του εκλιπόντος είναι η δημοσιογράφος Ελένη Ευαγγελοδήμου, η οποία καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Η ζωή και το έργο του

Ο Δημήτρης Θεοφ. Ευαγγελοδήμος γεννήθηκε στο Καρπενήσι το 1954, σπούδασε λογιστικά στο Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο και Στατιστική στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς. Εργάστηκε επί 37 χρόνια ως δημοσιογράφος: στην «Εξόρμηση», στην «Ελεύθερη Γνώμη», στη «Ρωμιοσύνη», στα «Νέα», στον ραδιοφωνικό σταθμό «Top FM», ως αρχισυντάκτης στο «Βήμα» και στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» και ολοκλήρωσε τη δημοσιογραφική καριέρα του ως διευθυντής στο «Κέρδος».

Παράλληλα, επιμελήθηκε περιοδικά και κλαδικές εφημερίδες (Απόδημος, Το Βήμα των Βιοτεχνών, Εκτελωνιστικά Νέα, Εκτελωνιστής, Η Ευρυτανία σήμερα, Καρπενησιώτικα) και αναδιοργάνωσε την καθημερινή κυπριακή πολιτική εφημερίδα «Αγών». Για ένα διάστημα, εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία Τύπου, απ’ όπου παραιτήθηκε, θεωρώντας ασυμβίβαστη τη θέση του κρατικού υπαλλήλου με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Είχε στο ενεργητικό του το Βραβείο του Ιδρύματος Μπότση για «την επιτυχή καταγραφή της οικονομικής επικαιρότητας και την αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης».

Επίσης, βραβεύτηκε από τον Δήμο Καρπενησίου «για το σπουδαίο συγγραφικό του έργο και για την πολύτιμη συμβολή του στον χώρο των γραμμάτων». Ήταν μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Συμμετείχε σε πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων ως εισηγητής και δραστηριοποιήθηκε σε κοινωνικούς φορείς και συλλόγους.

Τα έργα του

«19 Ημέρες – Η τελευταία αναλαμπή του Εμφυλίου»

«Τα παιδιά της Βαγγελιώς»

«Θανάσης Καρπενησιώτης»

«Ο Κερδώος Ερμής σταμάτησε στο Καρπενήσι»

Η κηδεία του Δημήτρη Ευαγγελοδήμου θα γίνει την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος (Βόλου 1), στο Χαλάνδρι Αττικής.

