Στις παραλίες οι εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου

Τις παραλίες και όχι τα βουνά πήραν οι Έλληνες εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου χαρίζοντας χαμηλές πληρότητες στα ορεινά θέρετρα της χώρας, που παραδοσιακά κατά το παρελθόν η εξεταζόμενη περίοδο σηματοδοτούσε το πρώτο «τεστ» του χειμερινού τουρισμού. Φέτος, λόγω του γεγονότος ότι «δεν μιλάμε» για εκδρομικό τριήμερο, αλλά και λόγω του πολύ καλού καιρού, οι Έλληνες εκδρομείς, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο νέος αντιπρόεδρος της ΠΟΞ, Άγγελος Καλλίας, επιλέγουν θέρετρα και περιοχές πέριξ των αστικών κέντρων και όχι τους καθαρά χειμερινούς προορισμούς της χώρας, που απαιτούν χρόνο αλλά και χαμηλότερες θερμοκρασίες για να είναι ελκυστικοί.

Αποτέλεσμα τούτου, τα Καλάβρυτα και η Αρκαδία, λόγω της εγγύτητας με την Αθήνα, να κινούνται με πληρότητες στο 80% τη στιγμή που μεσοσταθμικά σε όλους τους χειμερινούς προορισμούς της χώρας η πληρότητα είναι στο 60%. Βέβαια υπάρχουν και προορισμοί με πληρότητα στα καταλύματα που δεν ξεπερνά το 40%. Στο μεταξύ, η σύγκριση με πέρυσι είναι άνιση, καθώς η πληρότητα έφτανε πανελλαδικά στο 70%, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΠΟΞ.

Σε αυτή τη χρονική στιγμή, η μεγάλη πληγή του εγχώριο τουρισμού εντοπίζεται στη Λάρισα και το Βόλο όπου οι πληρότητες στα εκεί τουριστικά καταλύματα δεν ξεπερνούν το 25%. Μάλιστα ο κ.Καλλίας ζητά άμεση παρέμβαση του αρμόδιου υπουργείου προκειμένου να υπάρξει καμπάνια επικοινωνίας για τους συγκεκριμένους προορισμούς. Όπως εξηγεί, υπάρχουν επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν πληγεί είτε έχουν καταφέρει να ορθοποδήσουν και αυτή τη στιγμή χρειάζονται την στήριξη του υπουργείου Τουρισμού. Όπως έγινε με την Εύβοια και άλλες περιοχές της χώρα που βίωσαν καταστροφές.

Σε κάθε περίπτωση οι κρατήσεις στους ορεινούς προορισμούς της χώρας κινούνται με αργό ρυθμό και ίσως ευθύνεται ο καιρος για αυτή την εξέλιξη, αναφέρει ο κ. Καλλίας. Μάλιστα αναφέρει ότι η εξέλιξη του καιρού είναι αυτή που θα διαμορφώσει το τοπίο των επόμενων ημερών και μηνών στους εν λόγω προορισμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μοντέλο ήλιος και θάλασσα έχει κρατήσει ανοιχτά ξενοδοχεία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ρόδο την Κρήτη και την Κω, η λήξη της φετινής τουριστικής σεζόν αναμένεται στις 15 Νοεμβρίου

Εισπράξεις 5,5 δισ. ευρώ και 7 εκατ. αφίξεις για διακοπές all inclusive « Ήλιου & Θάλασσας» στην Ελλάδα το 2022

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, τo 1/4 των συνολικών αφίξεων των εισερχόμενων επισκεπτών της Ελλάδας το 2022 αφορά διακοπές «all inclusive», με το μερίδιο των εισπράξεων να είναι μεγαλύτερο, φτάνοντας το 30% επί του συνόλου.

Σε απόλυτα νούμερα, το 2022 στη χώρα μας καταγράφηκαν 7,0 εκατ. αφίξεις για «all inclusive» διακοπές στο προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα» (Η&Θ) επί του συνόλου των 27,8 εκατ. και 61,2 εκατ. διανυκτερεύσεις, στο 28% επί του συνόλου των 216,9 εκατομμυρίων. Σε επίπεδο εισπράξεων, από τα 9,2 δισ. ευρώ που υπολογίζονται ως συνολική δαπάνη συμπεριλαμβάνοντας όλα τα έξοδα του τουρίστα -δηλαδή τόσο αυτά που δαπανώνται εντός της χώρας για διαμονή, εστίαση κλπ., όσο και αυτά που δαπανώνται εκτός για την προμήθεια tour operator, αεροπορικό εισιτήριο κλπ.- στην Ελλάδα εκτιμάται ότι παραμένουν τα 5,5 δισ. ευρώ, 30% επί των συνολικών εισπράξεων από τον εισερχόμενο τουρισμό (17,6 δισ.).

Στην Ελλάδα, το 2022 και ειδικά στο προϊόν Η&Θ, οι αφίξεις των 7,0 εκατ. για διακοπές «all inclusive» ανέκαμψαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2019, προ πανδημίας, με οριακή μείωση 1%, έχοντας παρουσιάσει πάντως σημαντική αύξηση έναντι των 5,4 εκατ. του 2015. Από την άλλη πλευρά, αύξηση κατά 8% έναντι του 2019, με 8,1 εκατ. σημειώνουν οι αφίξεις στο προϊόν Η&Θ χωρίς «all inclusive» στη χώρα μας.

Και στις τρεις συγκρινόμενες αγορές, Ισπανία, Τουρκία και Ελλάδα, προ πανδημίας, μεταξύ 2015 και 2019, συνολικά οι αφίξεις για διακοπές για Η&Θ, είτε με είτε χωρίς «all Inclusive», παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε ποσοστό μεταξύ 25% και 35% περίπου. Μεταξύ 2019 και 2022, οι αφίξεις για διακοπές για Η&Θ παρουσίασαν αύξηση 3% σε Ελλάδα και Ισπανία και μείωση 7% στην Τουρκία, ενώ οι αφίξεις «all inclusive» παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 1% στην Ελλάδα και κατά 9% στην Τουρκία, αλλά δεν μεταβλήθηκαν στην Ισπανία. Ειδικά για το προϊόν «all inclusive» είναι εντυπωσιακά σταθερό το μερίδιο επί του συνόλου διαχρονικά από το 2015 έως το 2022 και στις τρεις αγορές: στην Ελλάδα από το 48% επί του συνόλου των αφίξεων για Η&Θ το 2015 στο 47% το 2022, στην Ισπανία σταθερά στο 40% και στην Τουρκία, με σαφώς μεγαλύτερη προτίμηση των επισκεπτών στο 60% το 2022 από 59% το 2015.

Υψηλή δαπάνη

Όπως προκύπτει από τη μελέτη και αντίθετα με την εδραιωμένη πεποίθηση ότι πρόκειται για διακοπές χαμηλής δαπάνης, οι τουρίστες για Η&Θ που επιλέγουν το σύστημα "all inclusive" παρουσιάζουν υψηλότερη δαπάνη σε σχέση με τους μεμονωμένους, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ανταγωνίστριες χώρες (Ισπανία και Τουρκία). Ενδεικτικά για το 2022, στην Ελλάδα η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) στο προϊόν Η&Θ «all inclusive» είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ΜΚΔ χωρίς «all inclusive», κατά 13%, ενώ στην Ισπανία και την Τουρκία κατά 22% και 7% αντίστοιχα. Επιπλέον, η χώρα μας παρουσιάζει μεγαλύτερη ΜΚΔ σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες Ισπανία και Τουρκία στο προϊόν Η&Θ σε όλα τα υπό μελέτη έτη, 2015, 2019 και 2022, είτε πρόκειται για «all inclusive» είτε χωρίς.

