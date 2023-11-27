Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένα αρχαιοελληνικό αγγείο ερυθρόμορφου ρυθμού πρόκειται να δανειστεί από το Βρετανικό Μουσείο στο Μουσείο Ακρόπολης, αφήνοντας για πρώτη φορά εδώ και 250 χρόνια το Λονδίνο.

Πρόκειται για την ύψους σχεδόν 50 εκατοστών Υδρία του Μειδία, που χρονολογείται από το 420 π.Χ. Έχει πάρει το όνομά της από την υπογραφή που βρίσκεται πάνω στο αγγείο. Είναι ζωγραφισμένη με σκηνές από τη μυθολογία, μεταξύ άλλων με πρωταγωνιστή τον Ηρακλή.

Το αγγείο αγοράστηκε από τον Βρετανό επιτετραμμένο στη Νάπολη της Ιταλίας Γουίλιαμ Χάμιλτον στα 1760 και το 1772 αποκτήθηκε από το Βρετανικό Μουσείο.

Θα κοσμεί έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης από τις 4 Δεκεμβρίου ως τις 14 Απριλίου και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για το Παρίσι, για έκθεση στο Λούβρο.



