Δάκρυα απελπισίας από τυροκόμο στη Λάρισα: «Όλα είναι μέσα στο νερό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια καταστροφή» Ελλάδα 13:28, 06.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Μου είπαν τα παιδιά να μην μπω μέσα για να μην πάθω έμφραγμα. Δεν έχει μείνει ούτε καλούπι μέσα»