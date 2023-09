Στον Αγιο Κωνσταντίνο θα αποβιβάσει το Super Star τους 384 επιβάτες - Από χθες λόγω βλάβης ήταν αρόδου στο Βόλο Ελλάδα 13:19, 06.09.2023 linkedin

Καταγγελίες των επιβατών ότι παρ΄όλη την ταλαιπωρία τους πληρώνουν ακόμα και το νερό τους