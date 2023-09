Blue Horizon: Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των τριών - Συμπληρωματική δίωξη στον πλοίαρχο - Ο ύπαρχος φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη Ελλάδα 21:09, 10.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στον πλοίαρχο ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο - Στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η κατάθεση του τέταρτου κατηγορούμενου