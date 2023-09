Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τη θεομηνία - Τι προβλέπεται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις Ελλάδα 20:53, 10.09.2023 linkedin

Ενεργοποιείται με κάλυψη ως 80% το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής - Τριετής απαλλαγή ΕΝΦΙΑ - Αναστολή ασφαλιστικών εισφορών και ανακριτικής εκτέλεσης σε ορίζοντα εξαμήνου