Σε σοκ βρίσκονται οι γονείς δημοτικού παιδικού σταθμού στην Αλεξανδρούπολη μετά την αποκάλυψη ότι παιδαγωγός φέρεται να έκλεινε τα παιδιά στο αποθηκάκι της τάξης για τιμωρία.

Η αποκάλυψη έγινε πριν λίγες ημέρες όταν ο πατέρας ενός 3χρονου κοριτσιού έπαιζε με την κόρη και αυτή κρατώντας την κούκλα της είπε: «Θα σε κλείσω στο αποθηκάκι, θα σβήσω τα φώτα και θα τραβήξω τον σύρτη».

Ο πατέρας ξαφνιασμένος με τα λόγια της κόρης του την ρώτησε τι είναι αυτά που λέει και αν τα έχει ακούσει κάπου. Η μικρή τότε απάντησε: «Έτσι μας κάνει η κυρία ****».

Οι γονείς του παιδιού την επόμενη ημέρα το πρωί πήγαν στον παιδικό σταθμό προκειμένου να μιλήσουν με την συγκεκριμένη δασκάλα. Όπως και έγινε, της ανέφεραν το περιστατικό και την ρώτησαν αν ισχύει κάτι τέτοιο. Προς μεγάλη τους έκπληξη η παιδαγωγός το επιβεβαίωσε λέγοντας ότι τα παιδιά μπαίνουν στον συγκεκριμένο χώρο για να «ηρεμήσουν»!

Οι δύο γονείς σε κατάσταση σοκ έφυγαν από το σχολείο και επικοινώνησαν με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή τους διαβεβαίωσε ότι θα είναι δίπλα τους, δεν θα υπάρχει καμία συγκάλυψη και θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες προκειμένου η συγκεκριμένη δασκάλα να απομακρυνθεί από τα καθήκοντα της - όπως και έγινε.

Και οι δύο δασκάλες οι οποίες βρίσκονταν στο συγκεκριμένο τμήμα απομακρύνθηκαν από το σχολείο - αν και για την δεύτερη οι περισσότεροι γονείς κάνουν λόγο για μια εξαιρετική παιδαγωγό βγάζοντας την από το "κάδρο".

Από την πλευρά της η διευθύντρια η οποία από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα από όλα όσα καταγγέλουν οι γονείς προσπαθεί να διαχειριστεί την όλη κατάσταση και ζητά να διευρενηθεί σε βάθος όλη η υπόθεση.

Τα παιδιά άρχισαν να μιλάνε...

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι όταν ενημερώθηκαν οι υπόλοιποι γονείς για τα όσα συμβαίνουν στο συγκεκριμένο τμήμα "άνοιξε ο ασκός του Αιόλου".

Τα παιδιά άρχισαν να μιλάνε και να περιγράφουν τα όσα έζησαν. Κάποια κάνανε λόγο για μια καρέκλα στην οποία τα έδενε, κάποια για ένα σύρτη που τον άκουγαν να κλείνει όταν τα έβαζε στο αποθηκάκι και άλλα εκδήλωσαν περίεργες συμπεριφορές, που μέχρι τώρα οι γονείς δεν μπορούσαν να εξηγήσουν.

Η κατάσταση εξελίχθηκε ταχύτατα από τη στιγμή που οι γονείς έγιναν ενήμεροι. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του e-evros.gr οι γονείς συναντήθηκαν με νομικό εκπρόσωπο προκειμένου να κινηθούν νομικά έναντι της δασκάλας όπως επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηλία Δαστερίδη όπου ενημερώθηκαν και οι δύο πλευρές για όλα όσα συνέβησαν.

Να αναφερθεί ότι η παιδαγωγός με γραπτή απολογία της στον Δήμαρχο παραδέχεται ότι έβαζε τα παιδιά στο συγκεκριμένο χώρο κάνοντας λόγο για "δωμάτιο αποσυμπίεσης", έναν όρο που προφανώς χρησιμοποιούσε για να δικαιολογήσει τις ανησυχητικές της πράξεις.

Το τμήμα του σχολείου έχει κλείσει και τα μικρά παιδιά, τα όποια σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι ηλικίας 3 ετών, μοιράστηκαν προσωρινά σε άλλα τμήματα του παιδικού σταθμού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.