Γεγονότα



1941:Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Την ίδια μέρα, η Λουφτβάφε βομβαρδίζει το λιμάνι του Πειραιά, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά.

1957: Ιδρύεται η Ολυμπιακή Αεροπορία, από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ.

1960: Πραγματική σύρραξη σημειώνεται στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας της ΕΔΑ κατά της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Κυβερνητικοί βουλευτές της ΕΡΕ αποκαλούν τους συναδέλφους τους της κομμουνιστογενούς ΕΔΑ «Βούλγαρους» και αυτοί ανταποδίδουν αποκαλώντας τους «ταγματασφαλίτες». Οι πιο θερμόαιμοι από τους βουλευτές των δύο παρατάξεων συμπλέκονται και χρειάζεται η συνδρομή της Χωροφυλακής για να επιβληθεί η τάξη.

1974: Διεξάγεται ο 19ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στη Μ. Βρετανία. Νικητής αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας το συγκρότημα των ΑBBA με τη σύνθεση «Waterloo».

Στο διαγωνισμό συμμετέχει για πρώτη φορά και η χώρα μας, με το τραγούδι των Γιώργου Κατσαρού / Πυθαγόρα «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Μαρινέλλα καταλαμβάνει την 11η θέση.

1980: Κυκλοφορεί για πρώτη φορά ένα κομμάτι από αυτοκόλλητο κίτρινο χαρτί, το Post-It.

1994: Αρχίζει η γενοκτονία στη Ρουάντα, από την κυριαρχούσα φυλή Χούτου εναντίον της μειονοτικής φυλής Τούτσι που ελέγχει τη χώρα. Τελικός απολογισμός: 937.000 νεκροί.

Γεννήσεις



1773: Τζέιμς Μιλ, σκώτος ιστορικός, οικονομολόγος και φιλόσοφος. Μαζί με τον Ντέιβιντ Ρικάρντο θεωρείται ο θεμελιωτής της κλασικής οικονομίας. (Θαν. 23/6/1836)

1914:Δομνίτσα Λανίτου - Καβουνίδου, κύπρια αθλήτρια του στίβου, η οποία το 1936 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στο στίβο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. (Θαν. 20/6/2011)

1928: Τζέιμς Γουότσον, αμερικανός βιολόγος, ο οποίος μαζί με τον βρετανό Φράνσις Κρικ, ανακάλυψε το DNA, τον Απρίλιο του 1953.

Θάνατοι



1520:Ραφαήλ, ιταλός ζωγράφος και αρχιτέκτονας, από τους κορυφαίους εικαστικούς καλλιτέχνες της Ώριμης Αναγέννησης. (Γεν. 6/4/1483)

1827: Νικολής Αποστόλης, ναυμάχος της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 1770)

1833: Αδαμάντιος Κοραής, έλληνας γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού. (Γεν. 27/4/1748)

Πηγή: skai.gr

