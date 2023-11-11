Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και την Κυριακή (12/11), σε δρόμους του Λεκανοπεδίου, λόγω της διεξαγωγής του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και των αγώνων δρόμου 10, 5 και 1,2 χλμ.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των ΜΜΜ έως τις 20:00 της Κυριακής (12/11), στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», ο τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΦΙΞ», για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων δρόμου. Την ίδια στιγμή, προσωρινές τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ θα ισχύσουν, μεταξύ 05:00 - 21:00 την Κυριακή, σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Οι αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ ενόψει του Μαραθωνίου της Αθήνας 2023

Την Κυριακή λόγω της διεξαγωγής του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, τα δρομολόγια στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό θα ξεκινήσουν εκτάκτως στις 5 το πρωί, μισή ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη έναρξη κυκλοφορίας. Υπενθυμίζεται, πως στη Γραμμή 1 του Μετρό «Πειραιάς – Κηφισιά» τα δρομολόγια ξεκινούν στις 5 το πρωί.



Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της Κυριακής, θα δρομολογηθούν, εφόσον χρειαστεί, ενισχυτικά δρομολόγια και στις 3 Γραμμές του Μετρό, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Α. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ:

1. Λεωφορειακή Γραμμή 550:

Διαδρομή από Παλαιό Φαλήρο

Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού - συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Κηφισιά

Από λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου, αριστερά λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά Κηφισίας - συνέχεια κανονικά.

2. Λεωφορειακή Γραμμή Χ95:

Διαδρομή από Αερολιμένα:

Από την Αττική Οδό, έξοδος προς Περιφερειακή Υμηττού, έξοδος προς λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη,

συνέχεια λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου - προσωρινή αφετηρία στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοσκομείο.

Διαδρομή προς Αερολιμένα: Aπό λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου, συνέχεια Κατεχάκη, δεξιά λεωφόρο

Κηφισίας, έξοδος Αττική Οδός - συνέχεια προς Αερολιμένα.

3. Λεωφορειακή Γραμμή 608:

Διαδρομή από Γαλάτσι (κυκλική)

Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά πλατεία Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη,

αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική)

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια κανονικά.

4. Λεωφορειακή Γραμμή 230:

Διαδρομή από Ακρόπολη δεν θα λειτουργήσει.

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική)

Από λεωφόρο Στρ/χου Αλεξ. Παπάγου, αριστερά Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου,

αριστερά Ιλισίων - συνέχεια κανονικά.

5. Λεωφορειακή Γραμμή 235:

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική)

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια κανονικά.

6. Λεωφορειακή Γραμμή 220:

Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική)

Από Μιχαλακοπούλου, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Ευφρονίου, αριστερά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά

Γρηγ. Αυξεντίου και συνέχεια κανονικά.

7. Λεωφορειακή Γραμμή 221:

Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική)

Από Βασ. Αλεξάνδρου, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρ. Αυξεντίου - συνέχεια κανονικά.

8. Λεωφορειακή Γραμμή 214:

Από Ευφρονίου, αριστερά Ριζάρη, αριστερά Βασ. Γεωργίου Β΄ - συνέχεια κανονικά.

9. Λεωφορειακή Γραμμή 224:

Διαδρομή από Καισαριανή (κυκλική)

Από Ανδρέα Δημητρίου, αριστερά Ευφρονίου, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά

Βασ. Αλεξάνδρου - συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Πολύγωνο ( κυκλική)

Από Πατησίων, δεξιά Στουρνάρη, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, δεξιά

Μαυροματταίων- συνέχεια κανονικά

10. Λεωφορειακή Γραμμή 622:

Διαδρομή από Άνω Γαλάτσι (κυκλική)

Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά

Πατησίων - συνέχεια κανονικά

Διαδρομή από Γουδή (κυκλική)

3 / 5

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια κανονικά.

11. Λεωφορειακή Γραμμή 815:

Διαδρομή από Ταύρο (κυκλική)

Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας - συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Γουδή (κυκλική)

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια κανονικά.

12. Λεωφορειακές Γραμμές 203, 204, 204Β:

Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική)

Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη - συνέχεια κανονικά.

13. Λεωφορειακή Γραμμή 211:

Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη - συνέχεια κανονικά.

14. Λεωφορειακή Γραμμή 209:

Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική)

Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους - συνέχεια κανονικά.

15. Λεωφορειακή Γραμμή 046:

Διαδρομή από Μουσείο

Από Λαρίσης, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Αγγ. Σικελιανού, δεξιά πλατεία Αγ. Σοφίας, δεξιά Γρηγ.

Ξενοπούλου (Τέρμα).

Διαδρομή από Ελληνορώσων

Από Γρ. Ξενοπούλου, δεξιά Μάργαρη, δεξιά Γεωργίου Βλάχου, δεξιά Καραθεοδωρή, συνέχεια

Μακρυγιάννη, αριστερά Αγγ. Σικελιανού, δεξιά πλατεία Αγ. Σοφίας, δεξιά Αγγ. Σικελιανού, δεξιά

Ανδριανού, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου - συνέχεια κανονικά.

16. Λεωφορειακή Γραμμή 036:

Διαδρομή από Κυψέλη

Από Γρηγ. Ξενοπούλου, προσωρινό τέρμα στην Γρηγ. Ξενοπούλου (τέρμα του 046).

Διαδρομή προς Κυψέλη

Από Γρ. Ξενοπούλου, δεξιά Μάργαρη, δεξιά Γεωργίου Βλάχου, δεξιά Καραθεοδωρή, συνέχεια

Μακρυγιάννη, αριστερά Αγγ. Σικελιανού - συνέχεια κανονικά.

17. Λεωφορειακή Γραμμή 140:

Διακοπή σε 2 τμήματα

Διαδρομή από Γλυφάδα

Από Κοκκινοπούλου, αριστερά Ηφαιστίωνος, δεξιά πλατεία Ελευθερίας - συνέχεια κανονικά προς

Γλυφάδα.

Διαδρομή από Πολύγωνο

Από Αγγ. Σικελιανού, αναστροφή στην πλατεία Αγίας Σοφίας - συνέχεια κανονικά προς Πολύγωνο.

18. Λεωφορειακή Γραμμή Β5:

Διαδρομή από Στ. Λαρίσης

Από λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, αναστροφή στον κόμβο Κατεχάκη, λεωφόρο

Κηφισίας, δεξιά λεωφόρο Αλεξάνδρας - συνέχεια κανονικά.

19. Λεωφορειακή Γραμμή 402:

Διαδρομή από Πολύδροσο (κυκλική)

Αναστροφή στην πλατεία Αγ. Σοφίας - συνέχεια κανονικά.

Λεωφορειακή Γραμμή 421:

Διαδρομή προς Αγ. Παρασκευή (κυκλική)

Μέχρι τη πλατεία Κένεντυ κανονικά, συνέχεια Δουκ. Πλακεντίας – προσωρινό τέρμα Σταθμό Μετρό Χαλανδρίου.

20. Λεωφορειακή Γραμμή 409:

Διαδρομή από αφετηρία

Από Αναστάσεως, αριστερά Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε, αριστερά λεωφόρο Κύπρου, συνέχεια κανονικά.

21. Λεωφορειακές Γραμμές Α2, 040:

Διαδρομή προς Ακαδημία

Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά λεωφόρο

Συγγρού - συνέχεια κανονικά προς περιφέρεια.

4 / 5

22. Λεωφορειακές Γραμμές Α3, 227, 856:

Kατεύθυνση από νότια προάστια

Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, αριστερά Λεωφόρο Βουλιαγμένης - συνέχεια κανονικά.

23. Λεωφορειακές Γραμμές 227, 856:

Κατεύθυνση από Πετράλωνα, Αιγάλεω

Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας - συνέχεια κανονικά.

24. Λεωφορειακές Γραμμές 025, 026:

Κατεύθυνση από Ιπποκράτους

Δεν θα λειτουργήσει.

Κατεύθυνση από Πρ. Δανιήλ, Βοτανικός

Από Αθηνάς, δεξιά πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία

Ομονοίας, δεξιά Αγ. Κων/νου, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου - συνέχεια κανονικά

25. Λεωφορειακή Γραμμή 022:

Από Πατησίων, αριστερά λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά Μαυρομματαίων - συνέχεια κανονικά.

26. Λεωφορειακή Γραμμή 301:

Όπισθεν από Αμαξοστάσιο Ανθούσας παράλληλα με λεωφόρο Μαραθώνος.

27. Λεωφορειακή Γραμμή 302:

Από λεωφόρο Γέρακα, αριστερά Αιτωλίας, αριστερά Έβρου – συνέχεια κανονικά.

28. Λεωφορειακές Γραμμές 304, 305, 319:

Προσωρινή αφετηρία στη Δουκ. Πλακεντίας, μέσω λεωφόρου Σπάτων, Ολυμπιονικών, λεωφόρο

Λαυρίου, πάνω από τη γέφυρα του Σταυρού.

29. Λεωφορειακή Γραμμή 306:

Από Πλακεντία έως Γέρακα παράλληλα με τη λεωφόρο Μαραθώνος και τέρμα ως έχει.

30. Λεωφορειακή Γραμμή 307:

Δεν πηγαίνει Φούρεσι, ευθεία στο Σταυρό από λεωφόρο Λαυρίου.

31. Λεωφορειακή Γραμμή 308:

Από Δουκ. Πλακεντίας - λεωφόρο Λαυρίου – Κλεισθένους – Παναγούλη.

32. Οι Λεωφορειακές Γραμμές 060, 314, 324, 406, 407, 416, 418 και Α5 δεν θα λειτουργήσουν.

33. Λεωφορειακή Γραμμή 310

Προς αφετηρία:

Σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Διαδρομή προς Μαραθώνα

Από λεωφόρο Μαραθώνος, δεξιά λεωφόρο Σουλίου, (ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ) , συνέχεια λεωφόρο Κάτω Σουλίου

(στο ρεύμα προς λεωφόρο Μαραθώνος), δεξιά Αγ. Μαρίνας, δεξιά Αρχίας, αριστερά Αγ. Παρασκευής

(αντίθετη κίνηση), αριστερά Αγ. Παντελεήμονα, δεξιά Φειδιπίδου, αριστερά λεωφόρο Μαραθώνος,

34. Λεωφορειακή γραμμή 813:

Από πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Β. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΛΕΪ:

1. Γραμμές Τρόλεϊ 1, 5, 15:

Κατεύθυνση από Αφετηρία

Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Κατεύθυνση από Τέρμα

Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια

Χατζηχρήστου - συνέχεια κανονικά προς Μοσχάτο.

2. Γραμμή Τρόλεϊ 2:

Κατεύθυνση από Αφετηρία

Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4)

Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού,

αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννης.

5 / 5

3. Γραμμή Τρόλεϊ 3:

Μέσω λεωφόρου Αλεξάνδρας.

4. Γραμμή Τρόλεϊ 4:

Κατεύθυνση από Αφετηρία

Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2)

Από σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου,

Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά

Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά

Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

5. Γραμμή Τρόλεϊ 6:

Η γραμμή (6) γίνεται κυκλική από Νέα Φιλαδέλφεια ως προς κέντρο Αθήνας.

Από Ηπείρου, δεξιά Αριστοτέλους, δεξιά Στουρνάρη, δεξιά Αχαρνών - συνέχεια κανονικά προς Νέα

Φιλαδέλφεια.

6. Γραμμή Τρόλεϊ 10:

Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική)

Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική)

Αναστροφή στην Κατεχάκη.

7. Γραμμή Τρόλεϊ 11:

Κατεύθυνση από Αφετηρία

Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Kατεύθυνση από Ν. Ελβετία

Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

8. Γραμμή Τρόλεϊ 12:

Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας

Κλειστοί δρόμοι - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Την Κυριακή (12/11) θα διεξαχθεί ο 40ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών κατά τις ώρες 09.00΄ έως 17.45΄, κατά μήκος της διαδρομής: Μαραθώνας - Λ. Μαραθώνος - είσοδος στον Τύμβο (αριστερό ρεύμα) - έξοδος από Τύμβο (δεξίο ρεύμα) - Λ. Μαραθώνος - ανισόπεδος κόμβος Σταυρού - Λ. Μεσογείων - Μιχαλακοπούλου -Φειδιππίδου - κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας - Λ. Βασ. Σοφίας - Ηρώδου Αττικού - Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα (12.11.2023) και κατά τις ώρες:

08.15΄- 10.00΄, θα διεξαχθεί αγώνας δρόμου 5 χλμ. από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Αμαλίας - Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) - Ρήγα Φεραίου - Ακαδημίας - Λ. Βασ. Σοφίας - αναστροφή Λ. Βασ. Σοφίας (ΝΙΜΙΤΣ) - Λ. Βασ. Σοφίας - Ηρ. Αττικού - Παναθηναϊκό Στάδιο.

10:30΄- 10.47΄, θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου 1.200 μέτρων Παιδιών κατά μήκος της διαδρομής : Λ. Βασ. Σοφίας - Ηρ. Αττικού - Παναθηναϊκό Στάδιο.

Λόγω των αναφερόμενων αγώνων, σταδιακά μέχρι και την Κυριακή 12.11.2023 θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, περιοχής των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Παλλήνης-Γέρακα, Παιανίας-Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου-Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων, ως εξής:

Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας - ορίου ταχύτητας την Κυριακή

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05:00΄ - 08:00΄:

Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών.

Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Καθορισμός και των δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος προς Λ. Μαραθώνος της Λ. Κάτω Σουλίου, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05:00΄ - 08:00΄.

Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των λεωφορείων και των Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεταφοράς των αθλητών, θα πραγματοποιείται μέσω των κάτωθι οδικών διαδρομών:

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:

Λ. Μαραθώνος - είσοδος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα της Λ. Μαραθώνος - δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος - ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ - συνέχεια Λ. Κάτω Σουλίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος) - δεξιά Αγ. Μαρίνας - δεξιά Αρχίας - αριστερά Αγ. Παρασκευής (αντίθετη κίνηση) - αριστερά Αγ. Παντελεήμονα - δεξιά Φειδιππίδου - αριστερά Λ. Μαραθώνος.

Ι.Χ.Ε. οχήματα:

Λ. Μαραθώνος - κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα - δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου - δεξιά είσοδος στον χώρο στάθμευσης οχημάτων (parking) - ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ - δεξιά Αγ. Μαρίνας - δεξιά Αρχίας - αριστερά Αγ. Παρασκευής (αντίθετη κίνηση) - αριστερά Αγ. Παντελεήμονα - δεξιά Φειδιππίδου - αριστερά Λ. Μαραθώνος.

Διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων την Κυριακή

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 12.00΄.

Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 12.00΄.

Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00΄- 09.00΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ - 13.30΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου - Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ - 15.15΄.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου - Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ - 17.05΄.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00΄- 13.30΄.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00΄- 15.00΄.

Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄-16.00΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έως την 21.00΄ ώρα της Κυριακής 12.11.2023:

Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρηγίλλης και Ηρ. Αττικού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έως την 22.00΄ ώρα της Κυριακής

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αμαλίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έως 18.30΄ ώρα της Κυριακής

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κηφισίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έως 18.30΄ ώρα της Κυριακής

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έως 13.00΄ ώρα της Κυριακής 12.11.2023:

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Καλλιρόης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από 04.00΄ έως 13.00΄ ώρα της Κυριακής.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από 05.00΄ έως 18.30΄ ώρα της Κυριακής.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων

Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, έως 18.30΄ της Κυριακής 12.11.2023.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό έως 21.00΄ της Κυριακής 12.11.2023.

Περιμετρικά Πλατείας Αγάλματος Δισκοβόλου (συμβολή Ηρώδου Αττικού και Λ. Βασ. Κωνσταντίνου), έως 21.00΄ της Κυριακής 12.11.2023.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων έως 18.30΄ της Κυριακής:

Λ. Μεσογείων, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα -2- ρεύματα κυκλοφορίας.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες, που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμος Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος - Αρτέμιδος - Φειδιππίδου (Δήμος Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμος Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου).

Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου - Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμος Παλλήνης - Γέρακα).

Λ. Μαραθώνος & Έξοδος Αττικής Οδού (Δήμος Παλλήνης-Γέρακα).

Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου - Κλεισθένους - Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής - Δήμος Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου - Ελπίδος - Χαλανδρίου (Δήμου Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & 17ης Νοέμβρη - Ζωοδόχου Πηγής (Δήμων Χολαργού-Παπάγου & Χαλανδρίου).

Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου Θεολόγου-Παρίτση (Δήμου Παπάγου-Χολαργού & Ν. Ψυχικού).

Λ. Μεσογείων & Λ. Δημοκρατίας (Δήμου Ν. Ψυχικού).

Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμος Αθηναίων).

Λ. Μεσογείων - Μιχαλακοπούλου - Φωκίδος (Δήμος Αθηναίων).

Λ. Βασ. Σοφίας - Παπαδιαμαντοπούλου (Δήμος Αθηναίων).

Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμος Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

-ΠΕΖΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ και οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά οχήματα, όπως πατίνια (e-scooters), τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skateboards), αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα κ.λ.π.) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, κατά τις ώρες που διεξάγεται ο αγώνας.

-Επιπροσθέτως, τα οχήματα της διοργάνωσης υποχρεούνται να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Ζωγράφου - Παγκράτι - Καισαριανή - Βύρωνα:

Λ.Αλεξάνδρας - Πανόρμου - Λ.Κηφισίας - Κατεχάκη κ.λπ.

Από Ζωγράφου - Παγκράτι - Καισαριανή - Βύρωνα προς Κέντρο πόλεως Αθηνών:

Ούλωφ Πάλμε - Κοκκινοπούλου - Κατεχάκη - Λ.Κηφισίας - Πανόρμου - Λ.Αλεξάνδρας κ.λπ.

Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Νότια Προάστια:

Πειραιώς - Χαμοστέρνας - Λ.Συγγρού - Λ.Ποσειδώνος κ.λπ. ή,

Περαιώς - Χαμοστέρνας - Καλλιρόης - Λ.Βουλιαγμένης κ.λπ.

Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):

Λιμάνι Ραφήνας - αριστερά Χρ. Σμύρνης - δεξιά Λ. Καραμανλή - Λ. Σπάτων - δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα - δεξιά Λ. Σπάτων - αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:

Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:

Κόμβο Λεονταρίου - δεξιά Λ. Λαυρίου - κάθετη διέλευση Σταυρού - Κλεισθένους κ.λπ.

Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:

Δεξιά Λ. Λαυρίου - αριστερά Τρικάλων (πριν Κόμβο Σταυρού) - δεξιά Γραβιάς - δεξιά Αγ. Ιωάννου - αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.

Προς Νότια Προάστια:

Κόμβο Λεονταρίου - αριστερά Λ. Λαυρίου - δεξιά Λ. Κορωπίου / Βάρης κ.λπ.

Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια - Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:

Μέσω οδού Δημοκρατίας - αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος - δεξιά Χελμού - αριστερά Κρυονερίου - αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ.- συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.

Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:

Μέσω Λ. Διονύσου - Αγίου Πέτρου.

Περισσότερες διευκρινίσεις/πληροφορίες θα παρέχονται την Κυριακή 12/11/2023 κατά τις ώρες 07.00' έως 19.00', από το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου στα τηλέφωνα:

210 8708 237,

210 8708 238,

210 8708 239.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.