H πρωταθλήτρια των μεσαίων αποστάσεων, Αναστασία Μαρινάκου ήταν αυτή που μπήκε πρώτη στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και πήρε τη νίκη στον αγώνα δρόμου 10χλμ.

Η αθλήτρια του Παναθηναϊκού, που επανήλθε από τραυματισμό, διένυσε την απόσταση σε 34:10 και κατάφερε να νικήσει για τρίτη διαδοχική φορά τον τίτλο στο αγώνισμα.

Η ίδια, μετά τον τερματισμό, μιλώντας στον ΣΕΓΑΣ δήλωσε: «Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που παίρνω τη νίκη στο 10άρι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Είχα έναν τραυματισμό που τον είχα πραγματικά για έναν χρόνο, καθώς τη μισή χρονιά έτρεχα για τον τραυματισμό και την άλλη μισή έκανα αποκατάσταση γιατί… είχα πάρει το πόδι μου στο χέρι. Είχα φτάσει σε σημείο να νομίζω πως δεν θα ξανατρέξω. Τώρα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είμαι με δυόμιση μήνες προετοιμασία. Στον ημιμαραθώνιο που έτρεξα πριν από τρεις εβδομάδες, που τον έτρεξα και πρώτη φορά, μου βγήκε πάρα πολλή κούραση και δεν κρύβω ότι είχα ένα άγχος για τον αγώνα και εν ήξερα καθόλου πως θα μου βγει.

Στο 10άρι των ανδρών, ο Νίκος Σταμούλης επικράτησε και «έκοψε» πρώτος την κορδέλα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Με χρόνο 31:19 o 21χρονος πρωταθλητής αναδείχθηκε νικητής, όσο ο Γιώργος Σταμούλης (AΟ Παλαιού Φαλήρου) τον ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 31:34 ενώ ο Τσέχος Γιάνις Μάτς τερμάτισε τρίτος με 33:41. Νικητής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν ο Γιώργος Σταμούλης και ακολούθησε ο Μανώλης Πουρίκας (ΓΣ Νίκη Βύρωνα) με 32.06 και στην τρίτη ο Αλέξανδρος Σούκουλης (Παναξιακός) 32.23.

Νίκος Σταμούλης: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι μία από τις πιο ωραίες διοργανώσεις στη χώρα, ο κόσμος μας εμψύχωνε στον δρόμο και μας βοήθησε σε όλη τη διαδρομή. Ο επόμενος στόχος είναι ο ανώμαλος δρόμος την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα και για τη συνέχεια της σεζόν έχω στόχο να βελτιώσω τα ατομικά μου ρεκόρ στα 5χλμ. και στα 10χλμ.»

«Επιτέλους αυτό το βασανιστικό 10άρι τελείωσε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κατάφερα και τερμάτισα τα 10χλμ. εδώ. Είναι μέσα στην προετοιμασία μου, ένας «αγώνας-στόχος» αν και είμαι πολύ ντεφορμέ αυτό το διάστημα αλλά ελπίζω να επανέλθω σύντομα στον παλιό καλό Γιώργο.

