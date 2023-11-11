Συνελήφθη 38χρονος με όπλο-μπρελόκ στο Σύνταγμα

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν σήμερα τα ξημερώματα σε κεντρικό δρόμο στην περιοχή του Συντάγματος 38χρονο αλλοδαπό για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή του Συντάγματος σταμάτησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο όπου επέβαινε ο 38χρονος.

Σε έρευνα βρέθηκε στην κατοχή του κατηγορουμένου πυροβόλος μηχανισμός σε μορφή μπρελόκ μαζί με 2 φυσίγγια πυροβόλου όπλου.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παράλληλα σήμερα το μεσημέρι συνελήφθη στην Πετρούπολη 25χρονη αλλοδαπή για παράβαση των νόμων περί τελωνειακού κώδικα και περί φορολογίας καπνού.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ σε σακούλες απορριμμάτων που κατείχε η κατηγορουμένη, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, 1.454 πακέτα τσιγάρων και 484 συσκευασίες καπνού χωρίς να φέρουν την προβλεπόμενη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης και φορολογία καπνού του Υπουργείου Οικονομικών.

Η συλληφθείσα, με τη σε βάρος της δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Πετρούπολης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

