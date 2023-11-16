Κρήτη: Σύλληψη επιχειρηματία για υποθέσεις εκβίασης

Στη σύλληψη ενός άνδρα για εκβίαση και τοκογλυφία, προχώρησαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού Ηρακλείου

Σε βάρος του σχηματίστηκε, επιπλέον, δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και του νόμου περί ντόπινγκ.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» μετά από καταγγελία ημεδαπού άνδρα, ο οποίος ανέφερε στις Αρχές ότι ο συλληφθείς, εκμεταλλευόμενος τη δυσμενή οικονομική ανάγκη του, του δάνεισε χρηματικό ποσό με πολύ υψηλό επιτόκιο, ενώ στη συνέχεια, με απειλή χρήσης βίας, με επικείμενο κίνδυνο του σώματός του, απαιτούσε εκβιαστικά την αποπληρωμή του δανείου καθώς και επιπλέον χρηματικό ποσό για κάθε ημέρα παράτασης της προθεσμίας.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, όταν εντοπίστηκε να παραλαμβάνει το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, ως μέρος οφειλής δανείου.

Ακολούθησε έρευνα στην επιχείρηση και την οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 890 ευρώ, ένα πιστόλι, φυσίγγια, 424 αναβολικά σκευάσματα (δισκία-φιαλίδια-κάψουλες), τετράδια με σημειώσεις και μία σφραγίδα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση, από τον Μάρτιο του 2021 έως τις 15 Νοεμβρίου του 2023, ο ημεδαπός προέβη σε έξι περιπτώσεις εκβίασης και τοκογλυφίας, με προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος περί τις 30.000 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.