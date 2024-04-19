Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μποτιλιάρισμα έχει αρχίσει ήδη να δημιουργείται στο ρεύμα εξόδου της Λ. Κηφισού – από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα – λόγω της εξόδου για το Σαββατοκύριακο.

Ίδια εικόνα παρατηρείται και στην Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου , τόσο στο ύψος του Σκαραμαγκά όσο και στο ύψος του Ασπροπύργου, όπου διεξάγονται εργασίες.

Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι οι:

- Σταδίου,

- Β. Σοφίας προς τη Βουλή και

- κάθοδος Β. Κωνσταντίνου - Αρδηττού.



Πηγή: skai.gr

