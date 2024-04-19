Λογαριασμός
Ξεκίνησε η έξοδος του Σαββατοκύριακου – Μποτιλιαρίσματα στις εθνικές οδούς 

Αρκετή κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας 

κηφισος κινηση

Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μποτιλιάρισμα έχει αρχίσει ήδη να δημιουργείται στο ρεύμα εξόδου της Λ. Κηφισού – από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα – λόγω της εξόδου για το Σαββατοκύριακο.

Ίδια εικόνα παρατηρείται και στην Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου , τόσο στο ύψος του Σκαραμαγκά όσο και στο ύψος του Ασπροπύργου, όπου διεξάγονται εργασίες. 

Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι οι: 

- Σταδίου, 
- Β. Σοφίας προς τη Βουλή και 
- κάθοδος Β. Κωνσταντίνου - Αρδηττού. 
 

