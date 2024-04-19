Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μποτιλιάρισμα έχει αρχίσει ήδη να δημιουργείται στο ρεύμα εξόδου της Λ. Κηφισού – από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα – λόγω της εξόδου για το Σαββατοκύριακο.
Ίδια εικόνα παρατηρείται και στην Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου , τόσο στο ύψος του Σκαραμαγκά όσο και στο ύψος του Ασπροπύργου, όπου διεξάγονται εργασίες.
Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι οι:
- Σταδίου,
- Β. Σοφίας προς τη Βουλή και
- κάθοδος Β. Κωνσταντίνου - Αρδηττού.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.