Επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Δίωξη Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε. και δυο αστυνομικών σκύλων.

Κατά τη διάρκεια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, σε 18 κελιά, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που υπάγονται στο νόμο περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ για τα παραπάνω κατηγορούνται 5 αλλοδαποί έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Αναλυτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -0,8- γραμμαρίων,

αυτοσχέδιο μαχαίρι,

λάμα μαχαιριού,

14 κινητά τηλέφωνα και

πλήθος φορτιστών και ακουστικών hands free.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

