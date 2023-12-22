Σοκαρίστηκες εικόνες κατέγραψαν οι κάμερες των διοδίων του Ελαιώνα, στο Αίγιο.

Τρεις άντρες, κουκουλοφόροι, έσεραν μια ημίγυμνη γυναίκα προσπαθώντας να την βάλουν με το ζόρι μέσα στο αυτοκίνητό τους.

Στα πλάνα φαίνεται η γυναίκα, σχεδόν γυμνή από τη μέση και πάνω να προσπαθεί με κάθε τρόπο να γλιτώσει, να παλεύει με τους κουκουλοφόρους που την τραβάνε και να ουρλιάζει.

Τελικά καταφέρνει να τους ξεφύγει, σηκώνεται και τρέχει μακριά από το αυτοκίνητο.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, μία πρώτη πιθανότητα που ερευνούν οι αρχές, είναι το περιστατικό να συνδέεται με κύκλωμα διακίνησης μεταναστών καθώς – λίγες ώρες νωρίτερα – είχαν γίνει στην περιοχή συλλήψεις.

Το δεύτερο σενάριο κάνει λόγο για προσωπικές διαφορές, για τις οποίες οι τρεις κουκουλοφόροι προσπάθησαν να «απαγάγουν» την γυναίκα.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα στον ΣΚΑΪ, πρόκειται για απόπειρα απαγωγής αλλοδαπής γυναίκας από κύκλωμα trafficking (εμπόριο λευκής σαρκός)

Αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της Ολυμπίας Οδού, οι αστυνομικοί είναι πολύ κοντά στο να τακτοποιήσουν τους 3 άνδρες και τη γυναίκα και να λύσουν την υπόθεση.



Πηγή: skai.gr

