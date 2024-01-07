Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε σημεία του οδικού δικτύου της Αχαΐας προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή από το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μετόχι της Αιγιάλειας, λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών, κατόπιν βροχόπτωσης.

Επίσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία από το 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αιγίου - Δερβενίου - Μαμουσιάς, λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών και πετρών εξαιτίας της βροχόπτωσης, ενώ με δυσχέρεια διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων ανάμεσα στις κοινότητες Δάφνες και Παρασκευή του Δήμου Αιγιαλείας, λόγω κατολίσθησης.

Περισσότερες από 80 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία από χθες το βράδυ ως σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω των προβλημάτων που προκάλεσαν η εκδήλωση ισχυρών ανέμων, καταιγίδων και ισχυρών βροχοπτώσεων.

Το κέντρο επιχειρήσεων δέχθηκε συνολικά 82 κλήσεις.

Πυροσβέστες προχώρησαν σε 41 κοπές δέντρων και πέντε αφαιρέσεις αντικειμένων.

Σε ισχύ έχει τεθεί ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας δικύκλων και φορτηγών στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο μεταξύ, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις εκδηλώθηκε το κύμα κακοκαιρίας και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ενώ λόγω των ανέμων, έχουν σημειωθεί πτώσεις δέντρων σε σημεία της εθνικής οδού Πατρών - Πύργου.

Στην περιοχή της οδού Αλφειού φορτηγό όχημα αναποδογυρίστηκε από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν νωρίτερα στην περιοχή, όπως μεταδίδει το ilialive.gr

Επίσης ζημιές έχουν προκληθεί και σε επιχειρήσεις της περιοχής όπως χαρακτηριστικά σε ένα εργαστήριο μαρμάρου, όπου οι ισχυροί άνεμοι κατάφεραν να μετακινήσουν ακόμη και τις βαριές πλάκες, αλλά και σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων όπου η τζαμαρία της επιχείρησης δεν άντεξε την σφοδρότητα των ανέμων και κατέρρευσε.

Επί ποδός βρίσκεται η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των ζημιών.

Η πυροσβεστική, η αστυνομία και η πολιτική προστασία βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα εκδηλώνονται.

Πηγή: skai.gr

