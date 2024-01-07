Παγώνη στον ΣΚΑΪ για αυξημένα κρούσματα: Αν το παιδί δεν νιώθει καλά, να μην πάει στο σχολείο

Συμβουλές για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία εν μέσω αύξησης κρουσμάτων κορωνοϊού και γρίπης έδωσε η γιατρός και πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά.

«Αν το παιδί δεν αισθάνεται καλά η μητέρα δεν το στέλνει στο σχολείο, διότι και τεστ να του έχει κάνει, μπορεί σε μία ή δύο μέρες να βγει θετικό, και αν πάει στο σχολείο μπορεί να μεταδώσει και στα άλλα παιδιά. Τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο παίρνουν μαζί τους και αντισηπτικό που ξέρουν πια να το χρησιμοποιούν. Και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να ανοιγοκλείνουν τα παράθυρα στις αίθουσες. Επίσης, οι γονείς να πούνε στα παιδιά τους να μην αγκαλιάζονται και να μην φιλιούνται με τους συμμαθητές τους» είπε η κ. Παγώνη.

Τόνισε ότι η μεταδόση έχει αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και τα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα είναι αυξημένα πάνω από 40%. «Είναι η περιόδος που έχουμε κοκτέηλ γρίπης, κορωνοϊού, ιώσεων και στρεπτόκοκκου» είπε και συνέστησε προσοχή για τα άτομα μεγάλης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα.

Πρόσθεσε ότι οι μεγάλες ηλικίες έχουν ακόμη περιθώριο να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης, γιατί δεν το έχουν κάνει πολλοί. «Θέλει δύο εβδομάδες για να κάνει αντισώματα, αλλά προλαβαίνουν να το κάνουν» είπε.

Η κ. Παγώνη ανέφερε ακόμη ότι η νέα υποπαραλλαγή του κορωνοϊού δεν κάνει βαριές πενυμονίες, είναι στο ανώτερο αναπνευσιτκό και η κλινική κατάσταση των ασθενών είναι αντιμετωπίσιμη.

Συμπλήρωσε ότι υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας και για τις επόμενες 10 μέρες θα δούμε αύξηση στα κρούσματα.

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη που ανέλαβε καθήκονται υπουργού Υγείας είπε ότι «είναι για ειδικές αποστολές σε αυτή την παραταξη, είναι ο άνθρωπος που έπρεπε να έρθει εκεί».

