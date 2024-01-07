Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών νοτίων ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους στα πελάγη ως ακόμη και τα 9 Μποφόρ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Επίσης δεν εκτελούνται δρομολόγια υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό.

Κλειστή είναι και η γραμμή Καβάλα-Πρίνος.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.