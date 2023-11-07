Μεγάλες ποσότητες σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Φ. εντοπίστηκαν από ελεγκτές της Γενικής διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής, από ελεγκτές των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Αττικής και Μακεδονίας σε κεντρικό κατάστημα και υποκατάστημα αντίστοιχα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής, διαφόρων τύπων και συσκευασιών που αντιστοιχούν σε 1.596 κωδικούς εμπορευμάτων.

Τα τέλη που δεν καταβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία υπολογίζονται σε 479.000€.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

2.247,17 κιλά συμπληρωμάτων διατροφής σε δοχεία/ σακούλες σκόνης,

128,50 κιλά συμπληρωμάτων διατροφής σε δοχεία με χάπια ή κάψουλες ή ταμπλέτες ή softgels με ένδειξη βάρους,

117.179 τεμάχια συμπληρωμάτων διατροφής σε δοχεία με χάπια ή κάψουλες ή ταμπλέτες ή softgels χωρίς ένδειξη βάρους,

8.170 ml συμπληρωμάτων διατροφής σε υγρή μορφή

Οι έρευνες της Υπηρεσίας συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνται παράνομα τόσο από φυσικά καταστήματα όσο και μέσω διαδικτύου. Παράλληλα, αναζητούνται και τα υποκρυπτόμενα πρόσωπα – επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν και διακινούν τα παράνομα αυτά εμπορεύματα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.