Με τα συνθήματα «Η ιστορία έχει μία σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», «Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» «Κλείστε τις βάσεις, φέρτε και τα πλοία, καμιά συμμετοχή στου ΝΑΤΟ τα σφαγεία» να κυριαρχούν το ΠΑΜΕ πραγματοποίησε πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία.

Στην πρώτη γραμμή της μεγάλης διαδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 4.500 άτομα, η σημαία της Παλαιστίνης.

Στο κάλεσμα που απηύθυνε το ΠΑΜΕ ανταποκρίθηκαν δεκάδες σωματεία και φορείς. Μαζί με τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και τους άλλους φορείς διαδηλώνουν η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας και η Γενική Ένωση Παλαιστινίων Εργατών.

Με τα δικά τους πανό διαδήλωσαν η ΟΓΕ, η ΕΕΔΥΕ και η ΕΕΔΔΑ.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχε πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Η πορεία ξεκίνησε με το σύνολο κρουστών «Quilombo» να δίνει τον τόνο.

Είχε προηγηθεί μαζική συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας.

