Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα λόγω της πορείας διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσουν οδηγοί ταξί προς το υπουργείο Μεταφορών.

Οι οδηγοί ταξί αναμένεται να συγκεντρωθούν στην οδό Σπύρου Πάτση κατά τις 10:30 και στην συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το υπουργείο Μεταφορών.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει μέτρα αποσυμφόρησης της κίνησης πραγματοποιώντας εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας, όπου είναι απαραίτητες, κατά το μήκος της διαδρομής.

Ειδικότερα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την οδό Σπύρου Πάτση, όπου θα συγκεντρωθούν τα ΤΑΞΙ, και στη συνέχεια διαδοχικές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στο δρομολόγιο μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, Πλατεία Καραϊσκάκη, Μάρνη, Πατησίων, Λεωφόρου Αλεξάνδρας καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων, μέχρι το Υπουργείο Μεταφορών.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους παραπάνω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση της κινητοποίησης.

Σε περίπτωση εφαρμογής επιπλέον κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Χωρίς μετρό αύριο λόγω απεργίας της ΑΔΕΔΥ

Μετ' εμποδίων θα γίνονται οι μετακινήσεις στην Αθήνα αύριο, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου -ημέρα που θα διεξαχθεί η απεργία της ΑΔΕΔΥ- καθώς το ένα μετά το άλλο τα σωματεία των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών εξαγγέλλουν κινητοποιήσεις.

Χωρίς μετρό θα μείνει η Αθήνα την Τετάρτη, 28/2, καθώς 7 σωματεία συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.

Τα σωματεία τα οποία συμμετέχουν στην απεργία είναι:

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ.

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΜ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΤΑΣΥ (Σ.Ε.Τ.)

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Σ.Η.Ε.Κ.)

- ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ - ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΜ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Η.Τ.Α.)

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Σ.Η.Α.Μ.)

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Κ.Ε.Λ.Μ.Α.)

Στα αστικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ, θα πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας, σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται από τις 10:00 π.μ. ή αργότερα (έξοδος οχημάτων από τα αμαξοστάσια στις 8:30 π.μ.), ενώ τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να αναχωρήσουν από τις αφετηρίες γύρω στις 20:00.

Επίσης, 24ωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί στο σιδηρόδρομο, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με απόφαση σωματείων εργαζομένων (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, Σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ, Σωματείο Εργαζομένων Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ).

Η αρχή έγινε από τον σιδηρόδρομο με την εξαγγελία απεργίας από την Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού Ελξης (μηχανοδηγοί), οι οποία προχωρά σε κινητοποιήσεις την 28η Φεβρουαρίου, ημέρα συμπλήρωσης ενός έτους από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, η οποία άφησε πίσω της 57 νεκρούς, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων.

Σιδηρόδρομος - τρένο

24ωρη πανελλαδική απεργία εξήγγειλε την Παρασκευή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς «αφενός ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και αφετέρου στέλνοντας μήνυμα - απαίτηση προς κάθε κατεύθυνση ότι για εμάς τους Σιδηροδρομικούς πάνω από όλους και πάνω από όλα είναι η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων», όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους.

Οι σιδηροδρομικοί απαιτούν «απόδοση ευθυνών στο σύστημα που διαχρονικά, στάθηκε απέναντι στο Σιδηρόδρομο και στους Σιδηροδρομικούς οι οποίοι με επαγγελματική ευσυνειδησία καθημερινά προσπαθούσαν και προσπαθούν να κρατήσουν «όρθιο» το Σιδηρόδρομο. Είναι οι μόνοι που δεν φταίνε για όλα αυτά που συμβαίνουν καθώς χρόνια «φωνάζουν» προς όλες τις κατευθύνσεις για την ασφάλεια του Σιδηροδρόμου, γιατί έβλεπαν αυτά που έρχονταν! Απόδοση ευθυνών και πλήρη διαλεύκανση του τραγικού δυστυχήματος και απόδοση Δικαιοσύνης».

Όπως επισημαίνουν ζητούν:

Άμεσες προσλήψεις προσωπικού κάνοντας λόγο για τραγικές ελλείψεις ακόμα και σε νευραλγικές ειδικότητες, καθιστούν αδύνατη την ομαλή λειτουργία επιβατικών και εμπορικών μεταφορών.

Ολοκλήρωση των έργων. Βελτίωση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό όλου του σιδηροδρομικού δικτύου.

Επαναφορά ενός ενιαίου και σύγχρονου σιδηροδρόμου.

Η ΠΟΣ θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 10.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Χωρίς πτήσεις

Καμία πτήση δε θα εκτελείται από και προς ελληνικά αεροδρόμια την Τετάρτη, καθώς και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας συμμετέχουν με 24ωρη απεργία στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ. Εφόσον η απεργία πραγματοποιηθεί, καμία πτήση πλην των απαραίτητων (αεροδιακομιδές, κλπ) και των υπερπτήσεων δε θα εξυπηρετείται.

Οι ιδιοκτήτες ταξί έχουν εξαγγείλει σύμφωνα με απόφαση του Σ.Α.Τ.Α. 48ωρη απεργία την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024.

Τέλος σε ό,τι αφορά το μετρό ήδη τρία σωματεία εξήγγειλαν 24ωρη απεργία και αναμένονται ανακοινώσεις και από τα υπόλοιπα. Τα σωματεία που εξήγγειλαν 24ωρη απεργία είναι:

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ - ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Σ.Η.Α.Μ.)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Κ.Ε.Λ.Μ.Α)

AEGEAN και Olympic Air: Πιθανότητα ακύρωσης πτήσεων την Τετάρτη εξαιτίας απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η AEGEAN και η Olympic Air εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι σε συνέχεια ανακοίνωσης της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) για τη συμμετοχή τους στην 24ωρη γενική απεργία που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και έως ότου η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αρμόδια για την έκδοση σχετικής ΝΟΤΑΜ ενημερώσει για την ακύρωση των πτήσεων, όλοι οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται, μπορούν να προβούν σε αλλαγές χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι επιβάτες να επισκεφθούν το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για την AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)

Για την Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου

Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν τα πλοία που αναχωρούν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης τεσσάρων ναυτεργατικών σωματείων.

Η απεργιακή κινητοποίηση των σωματείων της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) της Πανελλήνιας Ενωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ενωσης Μαγείρων Εμπορικού Ναυτικού θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου και θα λήξει στις 12:00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία διεκδικούν λύσεις στα εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα υπογραφή συμβάσεων με ουσιαστικές αυξήσεις και μέτρα για την ακρίβεια.

«Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους ναυτεργάτες, στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, να μη λείψει κανείς από τον απεργιακό αγώνα στις 28 Φλεβάρη» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Κλιμάκια της ΠΕΝΕΝ θα βρίσκονται στα τρία λιμάνια της Αττικής από τις 5:30 το πρωί στις 28/2/24 για περιφρούρηση της απεργίας.

Παράλληλα ναυτεργάτες θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

