Λάρισα: Μαθητής δημοτικού έπεσε θύμα επίθεσης από συμμαθητές του για τρίτη φορά

Ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας, που όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία» δεν είναι μεμονωμένο, συνέβη σε Δημοτικό Σχολείο του Αμπελώνα με θύμα ένα ανήλικο παιδί.

Πιο συγκεκριμένα ένας ανήλικος μαθητής Δημοτικού δέχτηκε επίθεση από συμμαθητές του με χτυπήματα στο πρόσωπο μέσα στο σχολείο.

Μόλις οι γονείς αντίκρισαν τα τραύματα του παιδιού το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάλιστα και έγγραφη γνωμάτευση η οποία βρίσκεται στη διάθεση των αρχών.

Ο πατέρας του παιδιού αναφέρει ότι κανείς από τους γονείς των ανήλικων μαθητών δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, δείχνοντας «τεράστια αδιαφορία». Επίσης είναι «εξοργισμένος από την αντίδραση δασκάλων και διευθυντή» γιατί από ό,τι φαίνεται «δεν ενημέρωσαν κανέναν», αλλά και γιατί πρώτα από όλα «επέτρεψαν να συμβεί μέσα στο σχολείο μια τέτοια επίθεση». Μάλιστα όπως τονίζει ήταν η τρίτη φορά που δέχτηκε το παιδί μπουνιές στο πρόσωπο. Όλα τα στοιχεία της υπόθεσης είναι ήδη στη διάθεσή της Αστυνομίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.