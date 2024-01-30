Λογαριασμός
Άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στις εθνικές οδούς μετά την ύφεση των καιρικών φαινομένων

Εθνική οδός

Ανακοινώνεται ότι, με αποφάσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των κατά τόπο αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού, λόγω ύφεσης των καιρικών φαινόμενων.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση εφοδιασμού των ανωτέρω οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εξακολουθεί να ισχύει.

εθνική οδός
