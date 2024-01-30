Άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού

Ανακοινώνεται ότι, με αποφάσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των κατά τόπο αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού, λόγω ύφεσης των καιρικών φαινόμενων.
Σημειώνεται ότι η υποχρέωση εφοδιασμού των ανωτέρω οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εξακολουθεί να ισχύει.
Πηγή: skai.gr
