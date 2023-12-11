Αρκαλοχώρι: Αστυνομικοί μετέφεραν με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας ηλικιωμένο με εγκεφαλικό

Περιπολικό του Α.Τ. Μινώα έγινε ασθενοφόρο για την αναγκαία μεταφορά στο Κέντρο Υγείας ηλικιωμένου, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ καθόταν σε καφέ της περιοχής.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου κ. Γιώργος Μπορμπαντωνάκης, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό με το λιποθυμικό επεισόδιο του ηλικιωμένου, περιέγραψε στο Cretalive ότι προσπάθησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, πολύ γρήγορα όμως αντιλήφθηκαν ότι η κατάσταση του ήταν σοβαρή και χρειαζόταν επειγόντως μεταφορά στο Κέντρο Υγείας.

Δυστυχώς, το ασθενοφόρο είχε φύγει για άλλο σοβαρό περιστατικό και έτσι δεν υπήρχε κάποιο όχημα για τη μεταφορά του ηλικιωμένου. Τότε, σκέφτηκαν να ζητήσουν τη βοήθεια του τοπικού αστυνομικού τμήματος που ανταποκρίθηκε, όπως αναφέρεται, αστραπιαία.

Σε χρόνο dt περιπολικό έσπευσε στο σημείο του συμβάντος, παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου. Τόσο ο ίδιος αλλά και όλοι όσοι ήταν εκεί θέλησαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στο Αστυνομικό Τμήμα και στους ίδιους τους αστυνομικούς που ενήργησαν με γνώμονα την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

