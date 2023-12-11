Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και μας καλεί, να αφήσουμε και εμείς το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τα τέλη Μαρτίου, γίνονται δενδροφυτεύσεις κάθε Κυριακή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Tην Κυριακή 17 Δεκεμβρίου δενδροφυτεύουμε στην Πεντέλη.

Το σημείο συνάντησης είναι το τέρμα της οδού Ιπποκράτους, μπροστά στο ΠΙΚΠΑ Πεντέλης, στις 10 το πρωί.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) και το Δήμο Πεντέλης.

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.), μπορούν να πάρουν τα λεωφορεία 460 και 461 από το σταθμό μετρό του Χαλανδρίου και να κατέβουν στη στάση ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο της δράσης.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι ανεπτυγμένα, βραδύκαυστα & πλατύφυλλα, και θα αγοραστούν από τα έσοδα της καλοκαιρινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr για περισσότερες πληροφορίες.



Πηγή: skai.gr

