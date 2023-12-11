Σκρέκας: Στις απρόβλεπτες διακυμάνσεις τιμών, έχουμε μέτρα αποτροπής φαινομένων

«Στόχος μας είναι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και η μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σε συνδυασμό με την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς».

Αυτό σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην έδρα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) όπου προήδρευσε σύσκεψης και ενημερώθηκε τόσο για τους ελέγχους που διενεργούνται όσο και για τα μέτρα αντιμετώπισης αθέμιτων πρακτικών στην αγορά.

Όπως αναφέρει ο υπουργός:

«Είχα την χαρά και την τιμή να υποδεχθώ σήμερα, Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για το σημαντικό έργο που διενεργεί η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς.

Περιγράψαμε τις δράσεις της κυβέρνησής μας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τον σπουδαίο ρόλο που επιτελεί η ΔΙΜΕΑ στην προσπάθεια αυτή. Στόχος μας είναι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και η μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σε συνδυασμό με την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Σε μια περίοδο με απρόβλεπτες διακυμάνσεις, έχουμε πάρει σειρά μέτρων που τονώνουν τον ανταγωνισμό, αποτρέπουν φαινόμενα αισχροκέρδειας και ενδυναμώνουν τον καταναλωτή. Η ΔΙΜΕΑ εγγυάται την απρόσκοπτη εφαρμογή τους και τα έμπειρα στελέχη της είναι πολύτιμος αρωγός».

