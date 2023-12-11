Νεκρός 60χρονος που καταπλακώθηκε από τοίχο στα Καλά Νερά

Νεκρός ανασύρθηκε από τοίχο που τον καταπλάκωσε, ενώ έκανε εργασίες σε σπίτι ιδιοκτησίας του, στα Καλά Νερά του Δήμου Ν. Πηλίου, σήμερα το μεσημέρι, ένας 60χρονος άνδρας.

Τον άτυχο 60χρονος αντιλήφθηκε άλλο πρόσωπο που βρισκόταν στον χώρο και ενημέρωσε τις αρχές.

Στο σημείο πήγαν πυροσβέστες που τον απεγκλώβισαν χωρίς αισθήσεις, ενώ η αστυνομικοί του Α.Τ. Νοτίου Πηλίου απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

