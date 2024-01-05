Το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε ως αβάσιμη, απαράδεκτη και αόριστη την αίτηση αναίρεσης που είχε υποβάλλει αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Βορείου Ελλάδας, η οποία υποχρεωνόταν να καταβάλει στην εταιρεία απορρυπαντικών Ariel το ποσό των 297.000 ευρώ, καθώς είχε αποκαλυφθεί στην Χαλκιδική παρασκευαστήριο απομιμητικών προϊόντων και είχαν κατασχεθεί από την Αστυνομία 4.460 φιάλες μαϊμού Ariel, 40 μεζούρων, όπως και 22.000 φιαλίδια καλλυντικών (τζελ, αφροί κ.λπ.).

Αναλυτικότερα, ο 'Αρειος Πάγος επικύρωσε εφετειακή απόφαση που υποχρεώνει την ιδιοκτήτη αλυσίδας σούπερ μάρκετ, αν και έχει κλείσει, να πληρώσει 272.000 ευρώ στην Procter & Η Gamble Company που είναι αμερικανική πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών αγαθών με έδρα το Σινσινάτι και στη θυγατρική εταιρεία της και αποκλειστική αντιπρόσωπο στην Ελλάδα των προϊόντων της.

Ειδικότερα, το 2013 από την Αστυνομία μετά από έφοδο σε δύο αποθήκες, στο Λάκκωμα Χαλκιδικής αποκάλυψε παρασκευαστήριο απομιμητικών προϊόντων, τα οποία διοχετεύονταν στο λιανικό εμπόριο ή προορίζοντο να τεθούν προς διάθεση στο καταναλωτικό κοινό, μέσω βορειοελλαδίτικης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εντόπισαν χιλιάδες απομιμητικά προϊόντα απορρυπαντικών ρούχων και καλλυντικών. Έτσι, κατασχέθηκαν 4.460 φιάλες απορρυπαντικών ρούχων, τα οποία ήταν προϊόντα μαϊμού, καθώς επίσης 22.000 φιαλίδια καλλυντικών (τζελ, αφροί, κ.λπ.).

Παράλληλα, στις δύο αποθήκες βρέθηκαν 3 μονάδες παραγωγής και εμφιάλωσης υγρών, 19 δεξαμενές (χωρητικότητας ενός τόνου η καθεμία) που περιείχαν πρώτες ύλες για την παρασκευή των απομιμητικών προϊόντων, κενές φιάλες, ένα ανυψωτικό μηχάνημα και δελτία αποστολής της αλυσίδας των σούπερ μάρκετ για ποσότητα 5.000 φιαλών απορρυπαντικών.

Στην συνέχεια τον Μάϊο 2013 συνελήφθη ο 52χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης των αποθηκών και αποδόθηκαν σε βάρος του οι κατηγορίες για παραβάσεις των νόμων περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού, πλαστογραφία, κ.λπ.

Κατά την απόφαση του Εφετείου οι υπεύθυνοι της αλυσίδας των σούπερ μάρκετ «με σκοπό αθέμιτου ανταγωνισμού και εναντίον των χρηστών ηθών, έκαναν παράνομη χρήση στις συναλλαγές των σημάτων και ιδιαίτερων διακριτικών γνωρισμάτων, των οποίων δικαιούχοι είναι η πολυεθνική εταιρεία θέτοντας αυτά στις συσκευασίες των μη γνήσιων υγρών απορρυπαντικών που διέθεταν στην κατανάλωση, μέσω των καταστημάτων τους σούπερ μάρκετ, κατά τρόπο που μπορούσε να προκληθεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό ως προς την προέλευση των απορρυπαντικών, παρουσιάζοντας αυτά ότι είναι γνήσια». Και υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν στην πολυεθνική εταιρεία το ποσό των 297.000 ευρώ.

Οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ προσέφυγαν στον 'Αρειο Πάγο ζητώντας να αναιρεθεί η σε βάρος τους απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, αλλά η αίτησή τους απορρίφθηκε.

