Το νέο προεδρείο του ΔΣ Αθηναίων - Ο Μ. Βελεγράκης νέος πρόεδρος

Ο Μανόλης Βελεγράκης είναι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Ο κ. Βελεγράκης προτάθηκε από την παράταξη του νέου δημάρχου Χάρη Δούκα και κατά την πρώτη συνεδρίαση του σώματος, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, εξελέγη με απόλυτη πλειοψηφία.

Στην ίδια διαδικασία, όπου προήδρευσε η Ρωξάνη Ευαγγελία Μπέη, ο Χάρης Τεντόμας, που προτάθηκε από την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, εξελέγη αντιπρόεδρος και η Δέσποινα Αλεβυζάκη, που προτάθηκε από την παράταξη του Κώστα Ζαχαριάδη, εξελέγη γραμματέας.

«Η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή για όλους τους δημοτικούς συμβούλους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Βελεγράκης αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

«Λευκή» ήταν η ψήφος της Λαϊκής Συσπείρωσης. Όπως τόνισε ο Νίκος Σοφιανός, αποτελεί πολιτική στάση και όχι αιχμή προς το πρόσωπο του κ. Βελεγράκη. Αποχώρησε η παράταξη του Κώστα Παπαδάκη, καταγγέλλοντας το ισχύον πλαίσιο.

Αμέσως μετά την εκλογή του νέου προεδρείου και με την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τόνισε: «Θέλουμε πολυφωνία, θέλουμε κριτική αξιολόγηση στο έργο μας, θέλουμε τη συμμετοχή όλων».

Στη συνέχεια, ακολούθησε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της Δημοτικής Επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

