Μπουζούκια στη Λάρισα: Πελάτης μεράκλωσε και έσπαγε πιάτα με κάβουρα - viral video

Το περιστατικό έγινε σε... σκληροπυρηνικό μπουζουξίδικο της πόλης

λαρισα μπουζουκια

Η Λάρισα δεν στερεύει ποτέ από περίεργα περιστατικά στα μπουζούκια της πόλης. Οι θαμώνες τους δεν σταματάνε να μας εκπλήσσουν ποτέ, με την φαντασία τους να οργιάζει σε ότι έχει να κάνει με την διασκέδασή τους στα αγαπημένα τους νυχτερινά στέκια. 

Το περιστατικό που έκανε τον γύρο του διαδικτύου έγινε πριν λίγες μέρες σε... σκληροπυρηνικό μπουζουξίδικο της πόλης, όπου το σπάσιμο των πιάτων εξακολουθεί να υφίσταται.

Ένας θαμώνας πάνω στο τσακίρ κέφι - και ενώ η αοιδός τραγουδούσε το «Παράλληλη αγάπη» - μεράκλωσε τόσο πολύ που πήρε έναν… κάβουρα και άρχισε να σπάει στοίβες πιάτων πάνω στην πίστα, κρατώντας μάλιστα και τον ρυθμό.

Τώρα, to που βρήκε τον κάβουρα στα μπουζούκια αποτελεί κουίζ για δυνατούς λύτες…

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: onlarissa.gr

