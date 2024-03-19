Μια εξαιρετικά οδυνηρή έκπληξη περίμενε τους επισκέπτες, καταγόμενους και όχι μόνον, από το όμορφο χωριό της Βλαχοκερασιάς που πήγαν να περάσουν εκεί το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας.



Για μία ακόμη φορά, έπεσαν φόλες με αποτέλεσμα σκυλάκια της περιοχής να υποστούν βασανιστικό θάνατο. Η δηλητηρίαση ζώων, αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη Βλαχοκερασιά, ένα καταπράσινο και πανέμορφο χωριό που απέχει μόλις 18 χιλιόμετρα από την Τρίπολη και 170 χιλιόμετρα από την Αθήνα.

Πρόσφατα και σε ξενώνα του χωριού, Foresta,δηλητηριάστηκαν 10 γάτες, ενώ οι απώλειες σκύλων από φόλες είναι γνωστές σε όλους. Ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος είναι και αστυνομικός εν ενεργεία, Γιώργος Κώτσινας, δεν έχει επιληφθεί του θέματος ακόμα, αν και ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά, ότι φόλες πέφτουν στο χωριό, ενώ οι στειρώσεις αδέσποτων ζώων είναι κάτι που δεν ανήκει στις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, σε αντίθεση με τον δήμαρχο της Τρίπολης Κωνσταντίνο Τζιούμη ο οποίος έχει οργανώσει σύγχρονο καταφύγιο για τα αδέσποτα. Εντούτοις η πολιτική που ασκείται κεντρικά στο δήμο δεν φαίνεται να αποτελεί κοινό τόπο για τα χωριά του δήμου της Τρίπολης, όπου η εικόνα των ζώων είναι έξω από κάθε σύγχρονη προσέγγιση για την ευζωία τους.



Ενδεικτική η εικόνα από ένα σκυλάκι που κατέληξε το τριήμερο από φόλα στη Βλαχοκερασιά, όπως αναρτήθηκε αμέσως από κάτοικο του χωριού στην ιστοσελίδα του.



